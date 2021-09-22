Амур завершает «красную» путину

Промышленный лов лососей в бассейне Амура и Амурском лимане в границах Хабаровского края фактически закрыт с 22 сентября. Рыбаки взяли порядка 5,5 тыс. тонн.

Региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб с 22 сентября ввела сплошные проходные дни для промышленного вылова осенней кеты в бассейне Амура и Амурском лимане. Итоги путины корреспонденту Fishnews прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Он отметил, что решение комиссии фактически стало закрытием «красной» путины для промышленного рыболовства в этих районах. Общий вылов по бассейну Амура и Амурскому лиману составил 5,5 тыс. тонн при прогнозной величине в 13 тыс. тонн.

«Эта ситуация вполне предсказуемая, учитывая, что в этом году добывали только осеннюю кету — поколения 2013, 2017 годов. В 2013 году был сильнейший паводок, а в 2017 году наблюдалось резкое падение объемов вылова. При этом ограничения, предусмотренные первоначальным проектом стратегии промысла, были сняты — и по орудиям лова, и по местам. Напомню, предлагались различные варианты, например запретить плавные сети от Николаевска и выше, или, допустим, вообще запретить промышленное рыболовство от линии места впадения в Амур реки Амгунь. Но ситуация поменялась, и плавные сети работали», — обратил внимание президент АПРОХК.

Он подчеркнул, что заездки в этом году ловили мало. «Ходят легенды, что заездков работало чуть ли не 50 единиц. На самом деле было 16 заездков, три смыло. Заездки работали трое суток — 24-26 августа. С 1 сентября в них практически не было рыбы, она проходила каналами, в основном северными», — рассказал Сергей Рябченко.

По его словам, на долю Николаевского района пришлось чуть менее двух третьих вылова и чуть более трети — на Ульчский.

«В Амурском районе уловы были небольшие, в эти дни кета продвигается вверх по течению в Комсомольском районе, но очень медленно. Возможно, мешает паводок. Скорость движения составляет 20-25 км в сутки, при норме — 50-60 км в сутки. Так что фактически Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы рыбы еще не видели», — отметил собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что приоритетом в этом году стало обеспечение закладки икры на рыбоводных заводах. «Наука настаивала, да и рыбопромышленники понимали, что рыбы в этом году мало, плавные сети работают и важно дать рыбе возможность пройти к верхним нерестилищам. Однако, по информации Амурского филиала Главрыбвода, на Удинский завод (на Амгуни) рыба подходит, но на Гурском и Анюйском заводах еще ни хвоста», — отметил Сергей Рябченко.

Он также сообщил, что решением комиссии по анадромным закрыто не только промышленное рыболовство, но в низовьях — от лимана до примерно середины Ульчского района — прекращена также любительская рыбалка и традиционный лов. «Выше по течению дали возможность поработать КМНС и любителям, поскольку они действительно рыбы там еще не видели. По срокам определимся позднее», — подчеркнул глава отраслевой ассоциации.

Он также прокомментировал промежуточные итоги путины в целом для края, с учетом северных районов.

«Неплохо отработал Охотский район: добыли более 13 тыс. тонн вместе с гольцами, это максимальный здесь вылов за последние годы. Основные уловы — по горбуше. Также неплохо работает Аяно-Майский район, там еще не подвели итоги. Путина продолжается и в Тугуро-Чумиканском районе, но там крайне слабые подходы кеты. В целом, я полагаю, к окончанию путины общий вылов должен приблизиться к 29-30 тыс. тонн», — резюмировал Сергей Рябченко.

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