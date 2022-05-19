Правительство увеличит субсидии для краболовов

Размер субсидии для строительства краболовов на верфях Дальнего Востока планируется увеличить. По информации Росрыболовства, заказчик сможет возместить 28% стоимости судна, если эта сумма не превышает 560 млн рублей.

Согласно действующим правилам, компании — победители крабовых аукционов, которые строят суда для добычи краба на дальневосточных верфях, имеют право на возмещение части затрат. Размер компенсации установлен правительством на уровне 20% стоимости краболова, при условии что эта сумма не превышает 340 млн рублей.

По информации Росрыболовства, изменения, которые планируется внести в постановление правительства № 1138 от 29 июня 2020 г., предусматривают увеличение размера субсидии до 28% стоимости строительства судна. При этом предельная сумма субсидии будет повышена до 560 млн рублей.

Решение направить дополнительные средства на субсидирование постройки краболовов принято в связи с повышением стоимости строительства судов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, средняя стоимость строительства краболовного судна в 2021 году увеличилась примерно на 13% и составляет 1,9–2 млрд рублей.

В прошлом году единственным получателем субсидии стала компания «Дальневосточное побережье» (входит в ГК «Сигма Марин Технолоджи»), построившая на Восточной верфи краболов «Охотск». На минувшей неделе корабелы передали заказчику второе судно серии — «Аян».

В портфеле заказов судостроительных предприятий Дальнего Востока остается 14 краболовов. По расчетам Росрыболовства, в 2023 г. планируется завершение строительства четырех судов, в 2024 г. — девяти.

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