На краболове «Охотск» подняли флаг

Во Владивостоке торжественно подняли флаг на краболовном судне «Охотск» — первом из построенных на Дальнем Востоке по программе квот под инвестиции. Заказчику вручили документацию на судно — регистровую и о праве собственности.

Краболов построила Восточная верфь по проекту 03141 для компании «Дальневосточное побережье» (входит в холдинг «Сигма Марин Технолоджи»). Всего по этому проекту собираются построить восемь судов (из них четыре — для «Сигма Марин Технолоджи»). Контракты на шесть краболовов заключили с Восточной верфью, еще на два — с Хабаровским судостроительным заводом, сообщает корреспондент Fishnews.

Строительство «Охотска» началось в ноябре 2019 г., а в декабре 2020 г. судно спустили на воду.

«Эти два года прошли как одна стремительная атака. Коллектив, работающий на проекте, показал, что никакие форс-мажорные обстоятельства не помешали ему выполнить работу в срок. Очень высокую оценку работе коллектива завода, коллектива компании-проектировщика дали представители японских поставщиков, которые приезжали на пусконаладку. Швартовые ходовые испытания показали, что все было сделано с очень высоким качеством», — сказал представитель «Дальневосточного побережья» Андрей Басаргин.

Он обратил внимание, что у «Сигма Марин Технолоджи» впереди большая программа по строительству краболовов и ярусоловов. «Я верю, что коллектив верфи сможет доказать, что суда можно строить не только в срок, но и досрочно. Накопленный опыт, заряженность на успех является залогом моей уверенности», — подчеркнул Андрей Басаргин.

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко рассказал, что рыбодобывающие предприятия региона строят 19 судов, правда, большинство из них —на верфях в европейской части России. Глава агентства выразил надежду, что, несмотря на существенную финансовую нагрузку в первую волну инвестквот, в случае второй волны компании Приморья примут в ней участие.

«Тем более что к тому времени будет опыт не только строительства, но и опыт эксплуатации — скоро первое судно выйдет в море и, я надеюсь, покажет себя практически», — отметил Валерий Корко.

Напомним, что в августе на Восточной верфи был спущен на воду «Аян» — второй краболов серии. Сейчас ведется достройка этого судна.

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