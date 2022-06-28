США провозгласили ННН-промысел угрозой нацбезопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о борьбе с морским браконьерством и связанными с ним злоупотреблениями в области трудовых прав. Документ предусматривает комплекс мер по борьбе с этими явлениями.

Меморандум опубликован на сайте Белого дома, сообщает корреспондент Fishnews. В этом документе незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) и сопутствующие правонарушения названы угрозой национальной безопасности страны.

«Рыболовные суда, которые занимаются промышленным рыболовством в открытом море и в водах, находящихся под юрисдикцией других государств, могут быть серьезно замешаны в ННН-промысле и связанных с ним вредных методах рыболовства», — сказано в меморандуме. Также отмечено, что браконьерство часто связано с принудительным трудом, торговлей людьми и другими нарушениями прав человека.

Для борьбы с этими явлениями администрация Джо Байдена предполагает усилить координацию между государственными и частными организациями в США и за рубежом. Также правительству предписывается использовать весь спектр «существующих природоохранных, трудовых, торговых, экономических, дипломатических, правоохранительных органов и органов национальной безопасности».

По данным морского новостного портала gCaptain, во время проходящей сейчас Конференции ООН по океану администрация Белого дома планирует совместно с Великобританией и Канадой положить начало Альянсу по борьбе с ННН-промыслом. Предполагаются срочные меры по улучшению мониторинга и надзора за рыболовством и повышению прозрачности на рынке, а также привлечение к ответственности злоумышленников.

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