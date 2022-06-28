Глава ООН озвучил «рецепт» спасения океана

В Лиссабоне проходит вторая Конференция ООН по океану. Четыре рекомендации для его спасения предложил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Проблемы

Основная цель конференции в Лиссабоне заключается в том, чтобы представить международному сообществу инновационные, научно обоснованные решения для устойчивого управления океанами. Мероприятие, которое проходит с 27 июня по 1 июля, организовано под эгидой ООН совместно Португалией и Кенией.

«К сожалению, мы воспринимаем океан как нечто должное, и сегодня мы сталкиваемся с тем, что я бы назвал «океанской чрезвычайной ситуацией», — заявил Антониу Гутерриш в своем выступлении. Он подчеркнул, что сегодня необходимо переломить ситуацию.

«Сточные воды, которые попадают в океан с суши, приводят к появлению обширных прибрежных мертвых зон. В море без очистки сбрасывается почти 80% сточных вод. Ежегодно в океаны попадает около 8 млн тонн пластиковых отходов. Без решительных действий к 2050 году пластика в океане будет больше, чем всей рыбы», — заявил генеральный секретарь ООН.

Он добавил, что пластиковые отходы обнаруживаются теперь в самых отдаленных районах и в самых глубоких океанских впадинах. Они убивают морскую жизнь и наносят большой вред всем, кто зависит от рыболовства и туризма.

Решения

«Пять лет назад на последней Конференции ООН по океану мы выступили с призывом к действиям, направленным на то, чтобы обратить вспять ухудшение здоровья океана и восстановить его продуктивность, устойчивость и экологическую целостность. И с тех пор многие сообщества объединились в целях защиты морских ресурсов», — подчеркнул глава Организации Объединенных Наций.

Международные партнеры работают над созданием морских охраняемых районов в целях восстановления рыболовства и обеспечения биоразнообразия. И там, где были приняты необходимые меры, рыболовство удалось восстановить, отметил генсек ООН.

Антониу Гутерриш напомнил, что правовая основа того, что касается защиты океана, прочно закреплена в Конвенции ООН по морскому праву, которая в этом году отмечает 40-летие со дня принятия.

«Я рад сообщить, что достигнут значительный прогресс в разработке юридически обязывающего документа о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.

В настоящее время ведутся переговоры по новому соглашению, призванному решить глобальный пластиковый кризис, который душит наши океаны», — рассказал Антониу Гутерриш.

Он обратил внимание, что накануне члены Всемирной торговой организации смогли достичь соглашения о прекращении вредных субсидий в сфере рыболовства.

Рекомендации от Антониу Гутерриша

Как сообщили Fishnews в Службе новостей ООН, Антониу Гутерриш предложил четыре ключевые рекомендации. В частности, он призвал увеличить инвестиции в устойчивую экономику, связанную с океанами. Глава Организации Объединенных Наций предлагает наращивать производство продовольствия, развивать возобновляемые источники энергии и добиваться увеличения средства к существованию тех, кто зависит от океанов.

«Устойчивое управление океаном может помочь ему производить в шесть раз больше продуктов питания и в 40 раз больше возобновляемой энергии, чем в настоящее время», — заявил генсек ООН.

Кроме того, по его мнению, необходимо предотвращать и сокращать масштабы загрязнения морской среды. Это требует расширения масштабов эффективных природоохранных мер и комплексного управления прибрежной зоной.

Глава ООН также призвал к большей защите людей, чья жизнь и средства к существованию зависят от океанов. Делать это предлагается путем решения проблемы изменения климата и инвестирования в устойчивую к климату прибрежную инфраструктуру.

«Сектор судоходства должен взять на себя обязательства по достижению нулевых выбросов к 2050 году и представить надежные планы по выполнению этих обязательств. И мы должны больше инвестировать в восстановление и сохранение прибрежных экосистем, таких как мангровые заросли, водно-болотные угодья и коралловые рифы», — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Поддержать морскую науку

Он призвал все прибрежные государства присоединиться к новой инициативе по всеобщему охвату системой раннего предупреждения о бедствии. Также Антониу Гутерриш высказался за улучшение состояния океанов при помощи науки и инноваций.

«Я призываю всех присоединиться к цели к 2030 году изучить 80% морского дна. Я рекомендую частному сектору присоединиться к проектам по исследованию океанов и устойчивому управлению ими», — сказал генеральный секретарь ООН.

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