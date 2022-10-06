Предприятия Хабаровского края завершили лососевую путину

В Хабаровском крае официально закрыт промысел тихоокеанских лососей. Общий прогноз освоен на 82%, а установленный объем осенней кеты в реке Амур для промышленного рыболовства – на 78%, сообщил президент региональной отраслевой ассоциации Сергей Рябченко.

С 6 октября в Хабаровском крае официально запрещена добыча тихоокеанских лососей и гольцов для промышленного рыболовства в подзоне Приморье, на группах рыболовных участков Тугуро-Чумиканского района, Сахалинского залива (в Николаевском районе). Соответствующее решение приняла региональная комиссия по анадромным.

«Уже закрыта вся Северо-Охотоморская подзона по всем объектам», — подтвердил Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Он напомнил, что промысел на Амуре завершился 24 сентября. Из выделенных 3,5 тыс. тонн осенней кеты взяли 2,7 тыс. тонн, то есть недобрали 800 тонн.

«Это связано, во-первых, с тем, что лов был закрыт на семь дней раньше обычного. А во-вторых, по моему мнению, с закрытием для промысла Амурского лимана», — отметил руководитель отраслевого объединения.

Всего по краю на 4 октября освоено 33,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей при прогнозе в 40 тыс. тонн с небольшим, привел цифры руководитель АПРОХК. По его словам, продолжающиеся в некоторых районах традиционный лов КМНС и любительская рыбалка не сильно повлияют на итоговые показатели.

В числе причин недолова Сергей Рябченко назвал паводок в Аяно-Майском районе, из-за которого предприятия завершили путину раньше, а также плохой промысел в бассейне реки Тугур. «В этом году в Тугур практически не заходила кета. С чем это связано — предстоит выяснить науке», — сказал президент ассоциации.

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