В Нижнем Поволжье поймали осетровых браконьеров

В Астраханской области в ходе операции «Путина-2023» полицейские задержали четверых браконьеров, нелегально добывавших осетровых рыб. По предварительным данным, причиненный государству ущерб может достигать 10 млн рублей.

Рейды проводились во взаимодействии с сотрудниками регионального погрануправления, Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, Росгвардии, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД.

«Оперативники зафиксировали факты добычи местными жителями особо ценных биоресурсов и передачи их сообщникам, а также установили адреса хранения незаконного товара», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечено, что один из злоумышленников попытался скрыться от оперативной группы на скоростном маломерном судне, однако был пойман. Остальных фигурантов задержали в ангаре, куда привезли незаконно выловленную рыбу.

Как уточнили в ведомстве, всего было обнаружено 64 тушки рыб — предположительно, русского осетра, белуги, севрюги. Их направили на исследования.

Также изъяли навигационное оборудование, которое фигуранты использовали для определения местонахождения снастей. Установив координаты, полицейские подняли сети и выпустили попавших в них рыб — 11 осетров, две белуги и севрюгу.

После проведения экспертизы следственные органы примут процессуальное решение.

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