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Ученые впервые провели оценку содержания редкоземельных элементов в черноморских растениях. Фото пресс-службы ИнБЮМ

Изучение водорослей Черного моря привело к интересным выводам

Ученые впервые провели оценку содержания редкоземельных элементов в черноморских растениях. Специалисты отмечают: активное накопление РЗЭ водорослями означает как определенную опасность для человека, так и перспективы для промышленности.

Работы вели сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в рамках выполнения гранта Российского научного фонда.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, речь идет о таких металлах, как скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций, содержание которых в земной коре составляет всего около 0,015%.

В институте обратили внимание, что благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам РЗЭ незаменимы для ряда важнейших технологий в современной промышленности. Они могут вызывать как положительные, так и отрицательные физиологические реакции в организмах. Хотя редкоземельные элементы не являются биологически необходимыми, их используют в низких концентрациях как пищевую добавку для домашнего скота, птицы и культивируемой рыбы, также они предложены в качестве стимуляторов роста домашних животных.

«По мере увеличения использования РЗЭ неминуемо будет расти их выброс в биосферу, в том числе и в морскую среду, а это значит, что необходима разработка методов утилизации токсичных металлов, включая редкоземельные элементы, из промышленных сточных вод с перспективой их извлечения и вторичного использования», — подчеркнули в ИнБЮМ.

Во время исследовательской работы специалисты отдела аквакультуры и морской фармакологии выяснили, что различные обитатели Черного моря интенсивно накапливают РЗЭ. Эксперимент показал, что по мере уменьшения содержания редкоземельных элементов макрофиты располагаются в следующем порядке: корневища морской травы — красные водоросли — бурые водоросли — листья морской травы — зеленые водоросли.

Специалисты подчеркнули, что высокая способность ряда растений поглощать эти металлы может представлять как угрозу для потребителей водорослей, так и возможность использования водорослей в качестве эффективных биоаккумуляторов, в том числе для удаления РЗЭ из промышленных сточных вод.

«Крупные прибрежные отложения морской травы после штормов позволяют рассматривать ее как возможный ресурс для получения РЗЭ. Например, только после одного шторма биомасса морской травы, выброшенной на берег южной части Каркинитского залива, может оцениваться в 10 тонн на погонный километр побережья с содержанием РЗЭ около 4 кг», — рассказал руководитель отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, д.б.н. Виталий Рябушко.

По его словам, запасы выбросов морской травы на прибрежной линии Чёрного моря оцениваются в сотни тысяч тонн, а количество РЗЭ в прибрежных отложениях может доходить до 100 тонн. Однако для промышленного использования штормовых выбросов морских трав с целью получения из них РЗЭ и других полезных соединений необходим комплексный экологический анализ последствий извлечения такой биомассы из прибрежной зоны моря, обратил внимание специалист.

Кроме этого, ученые ИнБЮМ считают, что макрофиты, накапливающие значительные количества металлов, могут быть использованы в биомониторинге морской среды и служить эффективным индикатором загрязнения биосферы редкоземельными элементами.

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  • Ученые впервые провели оценку содержания редкоземельных элементов в черноморских растениях. Фото пресс-службы ИнБЮМ
  • Руководитель отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, д.б.н. Виталий РЯБУШКО. Фото пресс-службы института
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