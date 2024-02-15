ЕС вновь повлияет на рыболовство Таиланда

Евросоюз и Таиланд возобновили переговоры о заключении договора о свободной торговле (ДСТ). В числе прочего стороны обсуждают практики ведения промысла рыбаками королевства.

Предполагается, что ДСТ между Таиландом и Евросоюзом будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и улучшению доступа на рынки друг друга. Ожидается, что договор будет заключен к 2025 г., отмечает Deutsche Welle.

Важное место в переговорном процессе занимает диалог об управлении рыбным промыслом в Таиланде, пишет портал BNN Breaking. По его информации, стороны сконцентрированы на вопросе необходимости внедрения устойчивых практик добычи и более строгого соблюдения королевского указа о рыболовстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, таиландский нелегальный промысел уже долгое время является причиной беспокойства европейских чиновников. С 2015 по 2019 гг. страна даже находилась под действием «предупреждения» со стороны ЕС. Поэтому в Евросоюзе надеются, что все изменения, вносимые в регуляторную рамку, не ослабят ее. В то же время за смягчение госконтроля выступают рыбаки Таиланда.

Сейчас ЕС является четвертым по значимости торговым партнером королевства (после Китая, Соединенных Штатов и Японии). Объемы двусторонней торговли за первые 10 месяцев 2023 г. составили примерно 32 млрд евро.

По информации The Fish Site, ежегодный импорт рыбы и морепродуктов из Таиланда в Евросоюз с 2020 по 2022 гг. составлял примерно 39,6 тыс. тонн общей стоимостью 13 млн евро. В основном королевство поставляет на европейский рынок продукты рыбопереработки, большая часть которых — консервированный тунец.

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