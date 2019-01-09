09 января 2019 года

Рыбное хозяйство Таиланда добилось доверия ЕС

Еврокомиссия вычеркнула Таиланд из списка стран, имеющих предупреждение из-за проблем в сфере рыболовства. ЕС признал существенный прогресс королевства в противодействии незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу.

Высший орган исполнительной власти Европейского союза 8 января официально признал: Таиланд успешно борется с недостатками в правовой и административной системах, связанными с организацией рыболовства. По этой причине комиссия приняла решение об отзыве так называемой «желтой карточки», сообщает корреспондент Fishnews. Ее королевству выдали еще в апреле 2015 г.: еврочиновники сочли, что страна прилагала недостаточно усилий в борьбе с ННН-промыслом. Такое предупреждение является первым шагом к полному запрету на импорт рыбы и морепродуктов в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла, комментируя отзыв «желтой карточки», заявил, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел наносит ущерб не только популяциям рыб по всему миру, но и людям, для которых море является источником существования. Поэтому борьба с браконьерством – один из приоритетов политики ЕС. Кармену Велла также выразил радость от того, что у Евросоюза появился новый активный союзник в этом противостоянии.

На сайте Еврокомиссии говорится, что после выдачи «желтой карточки» ЕС и Таиланд «совместно инициировали конструктивный процесс взаимодействия и диалога», который привел к существенной модернизации управления рыбной отраслью страны.

Так, королевство привело свое законодательство в соответствие с международным морским правом, усилило контроль за соблюдением обязательств в качестве государства флага, порта, прибрежного государства и государства рынка сбыта. Прописало четкие определения в законах, установило режим санкций для нарушителей.

Кроме того, Таиланд улучшил механизмы контроля над рыбацким флотом, а также улучшил системы мониторинга, контроля и сбора информации. В том числе системы удаленного слежения за промыслом и инспекций в портах.

Все эти меры убедили ЕС в том, что власти страны теперь располагают всеми необходимыми инструментами на местах для предотвращения, сдерживания и искоренения ННН-промысла.

В пресс-релизе отмечается, что Таиланд играет одну из центральных ролей в международной цепи поставок рыбы и морепродуктов. Высокоразвитая рыбопереработка королевства использует сырье из Индийского и Тихого океанов. Являясь участником соглашения о мерах государства порта, Таиланд усилил контроль над приемом уловов с иностранных судов в тайских портах, а также взаимодействие со странами флага в Индийском и Тихом океанах. В этой связи укрепление законодательной и административной системы государства в области рыболовства может оказать мультипликативный эффект для устойчивости морских ресурсов по всему миру, считают в Еврокомиссии.

В ЕС также признали усилия Таиланда по борьбе с торговлей людьми и улучшению условий труда в рыболовном секторе. Недавно правительство страны заявило о ратификации Конвенции МОТ № 188 «О труде в рыболовном секторе». Королевство стало первой страной в Азии, сделавшей это.

Fishnews