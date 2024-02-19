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На Сахалине рассмотрели предложения по организации лососевой путины в регионе. Фото пресс-службы ВНИРО

Подготовку к лососевой путине обсудили на Сахалине

В этом году в Сахалинской области наука прогнозирует вылов более 90 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Специалисты обсудили предложения по проекту стратегии организации путины в регионе.

На Дальнем Востоке стартовали обсуждения проектов региональных стратегий организации лососевой путины на 2024 г. Такие совещания традиционно проходят на территориях с участием руководства Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. 19 февраля предложения по стратегии рассматривались на Сахалине.

В этом году специалисты рекомендуют к освоению в Сахалинской области более 90 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В том числе свыше 53 тыс. тонн горбуши и более 35 тыс. тонн кеты, сообщил Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко. Это первоначальный прогноз — в дальнейшем он может корректироваться.

На совещании рассматривались возможные меры регулирования на путину. Так, промысел горбуши на юго-западном побережье Сахалина наука рекомендует не открывать.

Промысел в заливах Терпения и Мордвинова предложено открывать по мере пропуска производителей горбуши на нерестилища от 50% и выше от оптимального показателя. Областное правительство выступило за то, чтобы составить конкретный список рек, по которым будет оцениваться ситуация, с соответствующими рыболовными участками, отметил министр.

Большое внимание на встрече было уделено мерам регулирования промысла горбуши на юго-востоке Сахалина в части регулирования длины центрального крыла ставных неводов.

Обсуждение стратегии организации лососевой путины в Сахалинской области еще предстоит продолжить, подчеркнул глава регионального ведомства.

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НазадМетки: дальний востокправительствосахалин
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