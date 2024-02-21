Проблематику заводов под инвестквоты обсудил Координационный совет

Подходы к оценке выполнения требований по выпуску продукции на береговых предприятиях под инвестквоты — острая тема как для участников первого этапа программы, так и для тех, кто запланировал вложения во втором раунде, отметил председатель камчатской ассоциации Владимир Галицын.

Вопросы оценки выполнения требований, предъявляемых к участникам берегового направления программы инвестквот, руководители отраслевых объединений обсудили на очередном заседании Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Согласно законодательству, получатели инвестиционных квот, вложившиеся в береговое предприятие, принимают на себя обязательства по выпуску продукции. Резонанс в отрасли вызвали претензии, которые Росрыболовство предъявило к участникам программы при оценке соблюдения требований.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын на заседании координационного совета рассказал о позиции краевых предприятий, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопросы есть и к выполнимости предъявленных требований, и к тому, насколько используемые госрегуляторами подходы отвечают целям сохранения производств, отметил он.

Ранее в Координационном совете обращали внимание, что требования к участникам программы инвестквот должны быть четкими и обоснованными.

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