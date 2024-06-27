Рыбные запасы в бассейне Амура показали стабильность

Сотрудники Хабаровского филиала ВНИРО провели традиционные мониторинговые исследования промысловых видов рыб в бассейне реки Амур. Состояние популяций специалисты оценили как стабильное.

Работы вели сотрудники лаборатории биоресурсов континентальных вод в мае-июне в границах Николаевского, Ульчского и Нанайского районов. Также производственную практику проходили студенты биологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Исследования на территории Ульчского и Николаевского районов выполнялись с 13 мая. В уловах обнаружено 1100 экземпляров жилых пресноводных рыб (24 вида), из них 1040 экземпляров относятся к 18 промысловым видам. В обоих районах в уловах как по количеству, так и по биомассе преобладали карась и пятнистый конь, на третьем месте был судак. Единично встречались тупорылый ленок, белый лещ, ауха, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Работы в Нанайском районе велись на постоянном наблюдательном пункте в поселке Искра в первой-второй декадах июня. Лов осуществляли в пойменной системе реки Амур, служащей местом нагула и нереста для многих видов рыб.

Поймано 1008 жилых пресноводных рыб (24 вида), из которых 848 экземпляров относятся к 14 промысловым видам. Основными видами в уловах оказались карась и косатка-скрипун, представленные в основном некрупными особями. Поэтому по биомассе они уступили менее многочисленным и более крупным толстолобу и щуке. В единичных экземплярах встречались косатка-плеть, белый амур и верхогляд, доля аухи в уловах по численности составила почти 8%.

На каждой станции ученые определяли гидрологические показатели — скорость течения, прозрачность, глубину, содержание кислорода, минерализацию.

Специалисты ХабаровскНИРО оценивают состояние популяций как стабильное. Биологические параметры находятся на среднемноголетнем уровне, в уловах присутствуют как впервые созревающие особи, так и особи старших возрастных групп. Активность питания снижена, но количество внутриполостного жира выше среднего. Нерест у большинства видов проходит в обычные сроки.

Полученные данные лягут в основу материалов, обосновывающих объемы добычи пресноводных видов рыб в бассейне Амура в 2026 г.

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