Вылов иваси приблизился к 150 тыс. тонн

К 21 июля российские рыбаки освоили 147,3 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). За аналогичный период прошлого года было поймано всего 62,7 тыс. тонн.

В течение недели промысел сардины и скумбрии вели 16 средне- и крупнотоннажных российских судов. Однако в среднем ежесуточно работало 8 единиц флота. Три из них оснащены кошельковыми неводами, остальные — пелагическими тралами. Недельное количество судо-суток лова (СС) составило 56, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе и восточнее острова Шикотан на океанском фронте Ойясио на перепаде температур поверхности океана 12-17°С.

Уловы сардины высокие, максимальный суточный результат у отдельных судов достигал 517 тонн, средний вылов на СС составил 155 тонн, за неделю освоено 8695 тонн.

Уловы скумбрии — очень низкие, у некоторых судов до 0,6 тонны за сутки, в среднем 0,3 тонны, за неделю поймали 3 тонны.

Нарастающий вылов скумбрии на 21 июля достиг 2287 тонн (27% от уровня прошлого года), отметили в ТИНРО.

В открытых водах на участке с центральными координатами 49°30’с.ш., 167°00’в.д. ловят сайру суда под флагами Тайваня, Южной Кореи и КНР общим количеством 50-70 единиц. По имеющейся у российских ученых информации, на 17 июля в совокупности добыто 18,4 тыс. тонн сайры (за аналогичный период 2023 г. — 25 тыс. тонн).

На промысле сардины, скумбрии и других пелагических объектов работает в совокупности около 100 иностранных судов, преимущественно китайских. Лов ведется в районе с центральными координатами 42°50’с.ш., 154°00’в.д.

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