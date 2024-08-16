Численность морских котиков на Командорах не вызывает опасений

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО завершили наблюдения за лежбищами северных морских котиков на острове Беринга. По результатам учетных работ состояние популяций этих тюленей оценивается как стабильное.

Исследования на острове Беринга (входит в состав Командорских островов) сотрудники лаборатории морских млекопитающих Камчатского филиала ВНИРО вели с 6 июля по 4 августа. В задачи ученых входил мониторинг северных морских котиков на Северном и Северо-Западном лежбищах. С помощью квадрокоптера участники экспедиции выполняли учет различных возрастных групп морских котиков — секачей гаремных и безгаремных, холостяков, самок и щенков.

Наблюдения показывают, что состояние популяций обитателей лежбищ можно охарактеризовать как стабильное, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Результаты учетных работ близко соответствуют среднемноголетним мониторинговым значениям.

На основе предварительного анализа полученных данных ученые считают, что промысловые запасы морского котика (холостяков и «серых» щенков) на острове Беринга находятся на уровне несколько выше среднемноголетнего, что может быть связано с ежегодным недоосвоением устанавливаемых квот. Промысел на Командорах в последние пять лет ведется только в режиме традиционного рыболовства.

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