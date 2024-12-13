Рыбакам Дальнего Востока обрисовали перспективы по сельди

Ученые выпустили путинный прогноз развития российского промысла нагульной сельди разных популяций на Дальневосточном бассейне в 2024 г. Документ направили в профильные учреждения.

Материалы собрали научные сотрудники Тихоокеанского, Камчатского, Магаданского и Сахалинского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Прогноз предназначен для руководителей добывающих предприятий, флотилий, судовладельцев, рыбаков, широкого круга специалистов отрасли

Ученые оценили перспективы предстоящей путины, результативность использования различных орудий лова, оптимальное количество и соотношение судов разных типов, необходимое для эффективной реализации лимитов в осенне-зимний период. Специалисты основывались на анализе океанологической обстановки, состояния сырьевой базы, фактической структуры промыслового флота, других значимых факторов.

В целом вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке РФ (общий допустимый улов и рекомендуемый вылов) в 2024 г. прогнозируется на уровне 515,7 тыс. тонн.

К моменту выхода прогноза пользователи освоили 70,6 тыс. тонн, поэтому на осенне-зимний период текущего года остается 445,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Специалисты обратили внимание, что более 80% добычи приходится на охотскую, западноберинговоморскую и корфо-карагинскую популяции.

В прогноз также включены обзор отечественного и внешнего рынков сельди, нормативно-правовые основы ведения промысла, технические условия для производства пищевой продукции из сельди.

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