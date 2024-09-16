Ученые дали прогноз по нагульной сельди

На заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО рассмотрели путинный прогноз «Нагульная сельдь — 2024». Ее вылов в Дальневосточном бассейне по итогам года может достигнуть 500 тыс. тонн, считают специалисты.

Прогноз подготовили сотрудники Тихоокеанского, Камчатского, Магаданского и Сахалинского филиалов ВНИРО. На основании материалов, собранных дальневосточными учеными, вылов тихоокеанской сельди на 2024 г. установлен в объеме 535,7 тыс. тонн (это сумма общего допустимого улова и рекомендованного вылова с учетом корректировок).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, в осенне-зимний период промыслом будет осваиваться в первую очередь сельдь охотоморской и корфо-карагинской популяций. Также отмечен рост запасов популяций сельди в водах Сахалина и Приморского края. В общем запасе Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна их доля невелика, но значима для местных предприятий, подчеркнули специалисты.

Анализ нагульной путины 2012-2023 гг. демонстрирует, что в 2024 г. ОДУ охотской сельди (Северо-Охотоморской подзоны) и РВ сельди Западно-Беринговоморской зоны могут быть освоены полностью при условии значительного увеличения количества судов на промысле.

Крабовые съемки

Сектор промысловых ракообразных лаборатории промысловых беспозвоночных и водорослей ТИНРО представил на заседании результаты донной траловой съемки на шельфе Западной Камчатки и в северной части Охотского моря. Было сделано более 360 тралений, специалисты провели биоанализ более 41 тыс. гидробионтов.

На шельфе Западной Камчатки из 150 видов беспозвоночных преобладали губки (40% от объема улова), крабы (28%), голотурии (12%). Среди крабов наиболее широко оказались представлены особи семейства Lithodidae (крабоиды): 5 из 10 отмеченных видов. Основу промысловой биомассы составили камчатский краб и краб-стригун бэрди.

В северной части Охотского моря из 241 видов беспозвоночных наибольший удельный вес зафиксирован также у губок (49%). Велика доля коралловых полипов (27%) и офиур (9%). Из 8 видов крабов наиболее широко представлены особи семейства Majidae (три вида) и Lithodidae (два вида). Основу промысловой биомассы составили краб-стригун опилио и равношипый краб.

Также на заседании лаборатория биологических ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем ТИНРО представила материалы, обосновывающие прогнозируемый вылов анадромных видов рыб — южной мальмы, кунджи, азиатской зубастой корюшки — на 2025 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews