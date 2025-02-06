ФАО: Санкции плохо влияют на продовольственную безопасность

ФАО последовательно выступает за снятие политически мотивированных барьеров в мировой торговле, поскольку они отрицательно влияют на продовольственную безопасность планеты, заявил представитель организации Олег Кобяков.

В отделении Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Москве состоялся брифинг. Встреча была приурочена к 10-летию подписания Соглашения об учреждении офиса ФАО для связи с РФ и предстоящего в этом году 80-летнего юбилея организации.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews о влиянии неконкурентных форм борьбы (эмбарго, санкций, запретительных пошлин) на продовольственную безопасность, директор Отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков отметил, что его организация выступает за свободу перемещения продукции.

«Физические барьеры должны быть ликвидированы, использование нетарифных рычагов должно проводиться в строгом соответствии с правилами Всемирной торговой организации», — заявил он. По словам Олега Кобякова, эта проблема касается не только рыбы и морепродуктов, но и других продовольственных товаров.

«Мы весьма и весьма последовательно выступаем за снятие политически мотивированных барьеров. Введение пошлин, ввозных или вывозных, запретов возможно в критических ситуациях — именно критических, когда нужно не допустить, чтобы продукт ушел с внутреннего рынка, потому что все равно придется закупать за рубежом по повышенной цене. Но в целом ФАО против ограничений торговли, потому что ситуация сейчас такая, что большая часть продовольствия производится не там, где потребляется», — сказал представитель организации.

Он обратил внимание, что барьеры на пути продовольственного потока ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью и для стран-импортеров, и для стран- производителей. «Бывает ситуация win-win, то есть «выигрыш-выигрыш», а здесь — lose-lose, проигрыш с двух сторон», — подытожил Олег Кобяков.

В ответ на вопрос о перспективах аквакультуры и работе ФАО в этой сфере он спрогнозировал дальнейшее развитие искусственного выращивания рыбы и морепродуктов.

«Промышленное и кустарное рыболовство практически достигли пределов физического вылова, и доля запасов, эксплуатируемых на уровне выше их воспроизводства, весьма велика. Поэтому скоро вылов будет сокращаться. А аквакультура будет расти. Потому что для ведения аквакультуры абсолютно во всех странах — и северных, и экваториальных, и южных — существуют очень хорошие условия развития. И технологии, и методика, и поддерживающая промышленность сейчас достаточно высоко развиты», — обратил внимание директор Отделения ФАО для связи с РФ.

По его словам, организация занимается технической и нормативной поддержкой этого направления, например подготовкой правил сертифицирования и руководящих принципов по устойчивой аквакультуре. Олег Кобяков напомнил также о проведении в 2014 г. в Санкт-Петербурге собираемой раз в два года сессии Подкомитета ФАО по аквакультуре.

«Это как с чемпионатом мира по футболу — обычно право его провести дают какой-то неразвитой в футбольном отношении стране с тем, чтобы и сам факт проведения, и площадка обмена, и аккумулированная масса знаний способствовали развитию. Так вот, у нас с 2014 года по 2024 год объем выращивания аквакультуры вырос в несколько раз. И сейчас вплотную приблизился к 500 тыс. тонн. Если учесть, что Россия вылавливает порядка 5 млн тонн, а общемировая тенденция такова, что аквакультура либо сравнялась, либо опережает [вылов — прим. ред.], то нам еще здесь нужно много догонять. Россия в выигрышном положении — она в роли догоняющей, поэтому может использовать мировой опыт, в том числе обобщенный ФАО, — как положительный опыт, так и отрицательный. Я уверен, что у нас эта сфера будет устойчиво расти», — заявил Олег Кобяков.

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