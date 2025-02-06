Новости
В отделении ФАО в Москве состоялся брифинг для прессы. Кадр видеотрансляции

ФАО: Санкции плохо влияют на продовольственную безопасность

ФАО последовательно выступает за снятие политически мотивированных барьеров в мировой торговле, поскольку они отрицательно влияют на продовольственную безопасность планеты, заявил представитель организации Олег Кобяков.

В отделении Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Москве состоялся брифинг. Встреча была приурочена к 10-летию подписания Соглашения об учреждении офиса ФАО для связи с РФ и предстоящего в этом году 80-летнего юбилея организации.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews о влиянии неконкурентных форм борьбы (эмбарго, санкций, запретительных пошлин) на продовольственную безопасность, директор Отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков отметил, что его организация выступает за свободу перемещения продукции.

«Физические барьеры должны быть ликвидированы, использование нетарифных рычагов должно проводиться в строгом соответствии с правилами Всемирной торговой организации», — заявил он. По словам Олега Кобякова, эта проблема касается не только рыбы и морепродуктов, но и других продовольственных товаров.

«Мы весьма и весьма последовательно выступаем за снятие политически мотивированных барьеров. Введение пошлин, ввозных или вывозных, запретов возможно в критических ситуациях — именно критических, когда нужно не допустить, чтобы продукт ушел с внутреннего рынка, потому что все равно придется закупать за рубежом по повышенной цене. Но в целом ФАО против ограничений торговли, потому что ситуация сейчас такая, что большая часть продовольствия производится не там, где потребляется», — сказал представитель организации.

Он обратил внимание, что барьеры на пути продовольственного потока ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью и для стран-импортеров, и для стран- производителей. «Бывает ситуация win-win, то есть «выигрыш-выигрыш», а здесь — lose-lose, проигрыш с двух сторон», — подытожил Олег Кобяков.

В ответ на вопрос о перспективах аквакультуры и работе ФАО в этой сфере он спрогнозировал дальнейшее развитие искусственного выращивания рыбы и морепродуктов.

«Промышленное и кустарное рыболовство практически достигли пределов физического вылова, и доля запасов, эксплуатируемых на уровне выше их воспроизводства, весьма велика. Поэтому скоро вылов будет сокращаться. А аквакультура будет расти. Потому что для ведения аквакультуры абсолютно во всех странах — и северных, и экваториальных, и южных — существуют очень хорошие условия развития. И технологии, и методика, и поддерживающая промышленность сейчас достаточно высоко развиты», — обратил внимание директор Отделения ФАО для связи с РФ.

По его словам, организация занимается технической и нормативной поддержкой этого направления, например подготовкой правил сертифицирования и руководящих принципов по устойчивой аквакультуре. Олег Кобяков напомнил также о проведении в 2014 г. в Санкт-Петербурге собираемой раз в два года сессии Подкомитета ФАО по аквакультуре.

«Это как с чемпионатом мира по футболу — обычно право его провести дают какой-то неразвитой в футбольном отношении стране с тем, чтобы и сам факт проведения, и площадка обмена, и аккумулированная масса знаний способствовали развитию. Так вот, у нас с 2014 года по 2024 год объем выращивания аквакультуры вырос в несколько раз. И сейчас вплотную приблизился к 500 тыс. тонн. Если учесть, что Россия вылавливает порядка 5 млн тонн, а общемировая тенденция такова, что аквакультура либо сравнялась, либо опережает [вылов — прим. ред.], то нам еще здесь нужно много догонять. Россия в выигрышном положении — она в роли догоняющей, поэтому может использовать мировой опыт, в том числе обобщенный ФАО, — как положительный опыт, так и отрицательный. Я уверен, что у нас эта сфера будет устойчиво расти», — заявил Олег Кобяков.

Читайте также: Россия развивает «рыбные» связи с Африкой на выставке в Агадире

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставкамосква
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыболовные участки — это акцентный вопрос

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, руководитель проекта «Биофармацевтические технологии для персонализированной медицины и здоровьесбережения» программы «Приоритет 2030» Владимир СИЛАНТЬЕВ. Фото предоставлено пресс-службой университета

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ

Владимир СИЛАНТЬЕВ

Над разработкой продуктов из водорослей трудится много людей

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно «измерить температуру»

Главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА

Главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

Маргарита КРЮЧКОВА

Портал Fishnews стал путеводителем по рыбной отрасли

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

Российская икра минтая выходит на новый рынок

Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

Секреты рыбной логистики

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов