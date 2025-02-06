Россия развивает «рыбные» связи с Африкой на выставке в Агадире

Рыбохозяйственная выставка Salon Halieutis начала работу в марокканском Агадире. Сегодня Африка — одно из самых перспективных направлений для сотрудничества в рыбной отрасли, отметили в Росрыболовстве.

В этом году на площади 16 тыс. кв. м более 330 ведущих производителей рыбохозяйственной продукции из 49 стран представляют свою продукцию — различное оснащение, рыбу и морепродукты, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Российские компании рассказывают о своих возможностях на площадке объединенной национальной экспозиции. На выставку в Африку отправили рыбопромышленные компании Севера и Дальнего Востока. Они представляют широкий ассортимент рыбной продукции из Атлантики и Тихого океана.

В этом году участником российской экспозиции стал Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На стенде размещена информация о работах двух научно-исследовательских судов ВНИРО — «Атлантниро» и «Атлантида» — в рамках Большой африканской экспедиции, стартовавшей в августе 2024 г., сообщили в пресс-службе института.

Участие в мероприятиях в Агадире принимает глава Росрыболовства Илья Шестаков. После открытия российскую экспозицию с обходом посетила официальная делегация принимающей стороны. Ее возглавил премьер-министр Марокко Азиз Аханнуш, сообщили в пресс-службе оператора российского павильона Expo Solutions Group.

«Сегодня Африка является одним из наиболее перспективных направлений для российских предприятий рыбохозяйственного комплекса. Неслучайно Большая африканская экспедиция получила у специалистов название «Океан возможностей», — указали в пресс-службе Росрыболовства.

Экспедиция позволит получить важные научные данные о рыбных ресурсах Африки, которые станут основой для рационального регулирования запасов и, главное, откроют новые возможности для российского рыбопромыслового флота, отметили в ведомстве.

Выставка «Альетис» также является площадкой для переговоров между делегациями России и Марокко, которые обсуждают актуальные вопросы сотрудничества как в области морского рыболовства, так и сельского хозяйства.

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