«Одуемые» виды на Балтике хотят уберечь от перелова

Результаты исследований, проведенных в Куршском и Калининградском заливах, подтвердили необходимость корректировки правил рыболовства для снижения бесконтрольного вылова квотируемых видов рыб.

В 2024 г. Атлантический филиал ВНИРО выполнил исследования по оценке соотношения видов водных биоресурсов в орудиях лова на промысле в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря. Целью ученых было определить объемы прилова видов, на которые устанавливается общий допустимый улов, в ходе добычи неквотируемых видов.

Заказчиком работ выступил Калининградский областной союз рыболовецких колхозов. Его представители не раз поднимали вопрос о возможности незаконной добычи «одуемых» видов в виде прилова при промысле «неодуемых» и подрыве рыбных запасов на научно-промысловом совете, на заседаниях правления Росрыбакколхозсоюза, в Общественном совете при Росрыболовстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, для Куршского и Калининградского заливов характерен многовидовой промысел. На некоторые виды, такие как лещ, судак, чехонь, плотва, устанавливается общий допустимый улов, и количество пользователей, которые могут их добывать, ограничено долями квот. При этом более 20 единиц запаса являются «неодуемыми», осваиваются по договорам пользования в пределах рекомендованных объемов и число таких пользователей теоретически не ограничивается.

По результатам исследований 2024 г. установлено, что соотношение «одуемых» и «неодуемых» видов в уловах в разные месяцы отличается в зависимости от специфики промысла и используемых орудий лова. Так, в Куршском заливе в уловах ставных сетей с шагом ячеи 40 мм доля квотируемых видов по численности колебалась от 10% до 98%, по массе — от 14% до 98%. В уловах ставных сетей с шагом ячеи 70 мм и 80 мм доля «одуемых» видов рыб была близка к 100%.

В Калининградском заливе в ловушках доля «одуемых» видов варьировалась в диапазоне от 39% до 59%, по массе — от 41% до 68%. В уловах ставных сетей с шагом ячеи 40 мм эти показатели изменялись от 66% до 88%, по массе — от 66% до 92%. В ставных сетях с шагом ячеи 90 мм выборка «одуемых» видов была еще выше — от 90% до 100%, по массе — от 97% до 100%.

По мнению ученых, в условиях заливов невозможно вылавливать виды водных биоресурсов, на которые не устанавливается ОДУ, без прилова квотируемых объектов. «Сложившаяся система организации рыболовства требует изменений, а именно разработки предложения по внесению изменений в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, которые бы позволили ограничить работу на промысле рыбодобывающих организаций, не имеющих доли квот на вылов одуемых видов рыб, тем самым снизить негативное влияние ННН-промысла», — отметили в филиале.

Специалисты также указали на необходимость продолжения исследований для определения и уточнения соотношения видов водных биоресурсов в промысловых уловах.

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