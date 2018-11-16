Проблема с участками для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях Приморского края существует уже третий год. А если бы потенциальным пользователям дали возможность сформировать новые РВУ и начать работу два года назад, то они уже собрали бы первые урожаи, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег Попов. В интервью Fishnews он рассказал, как тормозится решение вопроса и чем это грозит бизнесу и государству.

– Олег Анатольевич, появились ли какие-то подвижки по ситуации с ООПТ?

– На недавнем совещании в Минвостокразвития ситуацию абсолютно точно описала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Анатольевна Шемилина. Она рассказала, что решение вопроса очень затянули. На протяжении уже более двух лет проблемой занимаются все возможные структуры - администрация Приморья, прокуратуры всех уровней, специальная межведомственная рабочая группа, Минвостокразвития, Росрыболовство, Фонд развития Дальнего Востока, Минприроды – но решения до сих пор нет. Краевая администрация только в текущем году уже трижды направляла в Министерство природных ресурсов проекты поправок в решение совета народных депутатов от 1974 года, но все документы вернулись с отказом по формальным причинам. Последние обращения подкрепили заключениями специалистов от науки – и вновь отказ.

Между тем аргументы – и бизнеса, и ученых – неизменны и очевидны. Во-первых, марифермеры Приморья выращивают те же гидробионты, что обитают на акваториях в местах расположения рыбоводных участков, и РВУ в границах особо охраняемых природных территорий – не исключение. Во-вторых, наши предприятия являются донорами моря: в любом случае и выращиваемая товарная продукция, и молодь при выпуске уходят за пределы участка, пополняя естественные популяции. В-третьих, пользователи устанавливают на своих акваториях режим охраны, который распространяется и на прилегающие воды. Ведь аквафермер как никто другой заинтересован в том, чтобы рядом и близко не было браконьеров.

Еще хочу сказать про так называемую санитарную марикультуру – тут наша позиция совпадает с мнением руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергея Масленникова. Плантации санитарной марикультуры позволяют не только воспроизводить ценные биоресурсы, но и уменьшать загрязнение акваторий. Для этих целей можно вместе выращивать, например, водоросли, моллюсков и трепанга. Ламинария выделяет кислород, мидия и гребешок осветляют воду и производят вещества для питания морской капусты, а трепанг перерабатывает илистые донные осадки, предохраняя их от взмучивания и брожения. Таким образом совместное культивирование восстанавливает природную структуру микроорганизмов, которые помогают поддерживать экологическое равновесие.

Но вместо учета положительных аспектов и конструктивного решения проблемы Минприроды гоняет всех по кругу. Отказываясь качественно проработать вопрос, связанный со снятием ограничений для развития марикультуры в соответствии с неоднократными поручениями вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и председателя правительства Дмитрия Медведева, министерство фактически саботирует разрешение ситуации с ООПТ. Напомню: когда второй раз проект НПА направляли на согласование, мы совместно с Минвостокразвития предлагали обсудить его публично. Эту инициативу Минприроды просто проигнорировало.

При этом в неофициальных разговорах с руководством Минвостокразвития, Фонда развития Дальнего Востока, Росрыболовства представители Минприроды заявляют, что они готовы ситуацию решить, согласовать проект НПА. Но когда к ним приходят официальные документы, мало того, что отказ идет за отказом, министерство еще и затягивает сроки рассмотрения. Последний раз поправки ушли к ним 18 июля, а ответ был дан только 29 сентября и пришел 10 октября. Не торопятся. Хотя с угольным терминалом порта Посьет все делалось в разы быстрее, он за год прошел экологическую экспертизу и вывел свою акваторию из границ ООПТ, и серьезного противодействия при этом никто не оказывал.

Вынужден констатировать, что пока Минприроды затягивает согласование актуальных изменений в решение исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 года № 991, никем не охраняемые акватории ООПТ рвут на части криминальные группы браконьеров. Причем работают они круглосуточно, вычищая трепанг и гребешок тоннами и попутно устраивая разборки между собой. В эти разборки пытаются втянуть и органы госвласти. Понятно, что группировкам законные пользователи как кость в горле, и затягивание разрешения ситуации криминалу только на руку.

– Надо полагать, проблема сказывается и на привлечении новых инвесторов?

– Специалисты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) нашли стратегических инвесторов в Китае, которые готовы зайти в том числе на акватории в границах ООПТ. Выиграть на аукционе рыбоводные участки под серьезные инвестиционные программы, построить большие заводы по выращиванию молоди, по переработке выращенной товарной продукции, создать рабочие места, платить налоги.

Отмечу, что китайские стратегические инвесторы готовы зайти на акватории со своими технологическими и техническими решениями, используя имеющийся многолетний опыт. Конечно, вложениями в аквакультуру Дальнего Востока интересуются и отечественные компании. Но неразрешенность вопроса с ООПТ все эти инвестпроекты фактически подвешивает на неопределенный срок.

Уже третий год пошел, как мы столкнулись с этой искусственно созданной проблемой. Если бы вопрос разрешился сразу, в 2016 году, когда Юрий Петрович дал соответствующее поручение, мы бы уже наблюдали первые результаты. Действующие предприятия, попавшие в эту ситуацию, до сих пор не могут развиваться – непонятно, стоит ли вкладываться, что будет завтра? Деструктив Минприроды фактически откидывает действующих пользователей и потенциальных инвесторов на исходную позицию – туда, где начинали два с половиной года назад.

Не может ситуация вечно находиться в подвешенном состоянии. Надо либо конкретно сказать: «Нет марикультуре в ООПТ!», расторгать договоры, выплачивать компенсации, утираться и смириться с тем, что бандиты выбирают гребешок и трепанг. Либо государство, как рачительный хозяин, должно принять решение и побудить все-таки Минприроды найти компромиссный вариант, при котором и легальный бизнес сможет работать на этих акваториях, и природа будет сохранена.

А такие варианты есть, мы об этом говорили, давали предложения: разрешить марикультуру в ООПТ, ограничив количество и площадь участков, виды и способы товарного рыбоводства (например, только пастбищное). Как вариант ограничить количество выращиваемой товарной продукции. Хотя наука утверждает, что можно миллионами сыпать молодь гребешка и трепанга - и то пройдет 20-30 лет, пока достигнем показателей, которые были в 90-ых годах, до браконьерского пресса на эти акватории. Поэтому говорить о переизбытке выращиваемых гидробионтов в ближайшем будущем не приходится.

Надо помнить и про угольный терминал порта Посьет – постоянно действующий негативный фактор в части экологии. Кстати, очень плохо влияют на местную природу и береговые поселения и тот же порт, сбрасывая неочищенные стоки в море. На этом фоне разговоры о том, что марикультура якобы вредит, выглядят полным бредом.

– Почему, по вашему мнению, Минприроды занимает такую странную позицию?

– Дело в том, что у министерства своей позиции как таковой нет, ее формирует региональное подразделение – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Действует логика: «Им виднее – они на месте». На самом деле только широкое освещение проблемы в СМИ не дает узкой группе краевых чиновников предпринять действия, направленные на расторжение действующих договоров.

Мы видим, какие объемы гребешка и трепанга добываются в той же бухте Экспедиции залива Посьета и понимаем, что часть незаконно полученных средств от браконьерской добычи идет на противодействие законным пользователям и вводу в легальный оборот этих акваторий. Не поверю, что у силовых структур нет возможности пресечь нелегальную добычу того же трепанга и перекрыть контрабандные каналы его сбыта в Китай.

Браконьеры, они же потенциальные похитители урожаев, сбивают цену на продукцию аквакультуры, ставя в неравные условия законных пользователей. Ведь у нас себестоимость товарной продукции в разы выше: надо заплатить за участок, пройти экспертизу, закупить молодь и потратиться на многое другое. А браконьеру что нужно? Лодка, мотор да акваланг.

Отмечу, что как только намечаются подвижки в решении вопроса, сразу активизируются «неравнодушные граждане». Во все возможные инстанции, вплоть до главы государства, летят письма-жалобы о беспределе, который якобы учиняют аквафермеры на ООПТ. В последнее время в обращениях фигурируют и рассказы о войне криминальных группировок за ценные биоресурсы Приморья. Я согласен, что навести порядок действительно необходимо, но сделать это возможно только допуском легального бизнеса на акватории, которые сейчас находятся «в хозяйственном обороте» у криминальных групп. Другие меры, как видим, результата не дают. Так, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче трепанга, причем в качестве подозреваемых фигурируют сотрудники фирмы, которая должна была биоресурсы охранять.

Напомню также, что легальный марикультурный бизнес неоднократно отстаивал свою правоту в суде. Вступили в силу решения, подтверждающие право пользователей работать на спорных акваториях.

Мы очень надеемся, что ситуация разрешится, потому что она уже доведена фактически до абсурда. В предпоследнем отказе Минприроды указало на формальные недочеты, которые устранили в следующем проекте НПА. Но в министерстве каждый раз придумывают что-то новое для отказа.

Уже на уровне президента и правительства объявлен приоритет в развитии аквакультуры Дальнего Востока. Надеемся, что после всех этих громких лозунгов, поручений и заявленных позиций все-таки решится проблема с ООПТ, а также будут задействованы другие механизмы помощи отрасли. А пока, к сожалению, топчемся на месте – и по особым охраняемым природным территориям, и по ряду других вопросов, сдерживающих развитие аквакультуры в нашем регионе.

– Но вы можете отметить какие-то позитивные шаги в других направлениях?

– Да. Например, пошел процесс цифровизации – перешли к электронной нарезке участков на Дальнем Востоке и интернет-торгам по РВУ. Считаю, это современно.

Отмечу, что эффективно работают и Минвостокразвития, и Фонд развития Дальнего Востока. Видим, насколько погружен в проблемные вопросы зам министра Минвостокразвития Александр Крутиков, он очень хорошо разбирается в специфике отрасли и дает дельные предложения по решению той или иной ситуации.

Сотрудники Минвостокразвития и ФРДВ – это чиновники новой формации, которые настроены на результат. Нужно отдать должное и Юрию Петровичу Трутневу: он смог наладить работу в подконтрольных структурах таким образом, что во главу угла ставится не формальный доклад, а реальные результаты в интересах бизнеса и государства.

Отдельно хочу отметить АПИ – они также достаточно эффективно работают на результат. Буквально «прочесывают» Китай, Корею, Японию, находят, как я уже говорил, крупных стратегических инвесторов. В настоящее время, благодаря в том числе качественной, системной работе АПИ, предприниматели КНР начали с явным интересом смотреть в сторону Дальнего Востока. Также агентство и Минвостокразвития обеспечивают сопровождение проектов на всех стадиях реализации, сотрудничают с другими ФОИВами и отраслевыми объединениями по улучшению инвестиционного климата и «нормативки» для аквакультуры. Много для облегчения работы пользователей и привлечения инвестиций, делает и отраслевой регулятор – Росрыболовство.

Конечно, заслуживают добрых слов и те, кто нас поддерживает непосредственно в регионе – вице-губернатор Валентин Дубинин, глава краевого департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев.

– Что еще, по вашему мнению, нужно улучшить для развития дальневосточной марикультуры?

– По итогам панельной сессии на ВЭФ наш Союз направил ряд предложений, в том числе по проблемным вопросам, и я знаю, что они сейчас прорабатываются. Одна из инициатив - чтобы при формировании рыбоводного участка как минимум две точки были береговыми. Иначе пользоваться РВУ неудобно. Кроме того, из-за нынешнего требования - не касаться границами участка береговой линии - есть риск, что большая часть акваторий выпадет из оборота.

Также мы предложили увеличить буферную зону между участками с 500 м до километра. Это, безусловно, снизит количество конфликтных ситуаций между пользователями. Потому что, откровенно говоря, 500 м – это мало, особенно на водной глади. Вопрос сейчас в стадии рассмотрения.

Кроме того, мы на всех площадках говорим, что эта буферная зона между РВУ должна быть одновременно санитарной зоной, в которой нужно запретить нахождение посторонних плавсредств, людей в водолазном оборудовании – по аналогии с охранной зоной заповедника. Чтобы не было соблазна у браконьеров, как сейчас: подходят на границу участка и по закону их нельзя ни выгнать оттуда, ни в чем-то обвинить.

Также одно из наших предложений это проработка нормативного регулирования для формирования механизма расширения границ рыбоводного участка для добросовестных пользователей в пределах свободной акватории, которая при формировании новых РВУ не может быть использована, что позволит вовлекать в хозяйственный оборот выпадаемые при формировании новых РВУ части акваторий.

В целом, конечно, необходимо приложить максимум усилий для ввода в оборот как можно большего количества рыбоводных участков на акватории морей Дальнего Востока. Природа, как говорится, не терпит пустоты: если на каких-то акваториях нет легальных пользователей, там будет криминал.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Ноябрь 2018 г.