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Скриншот сайта aquavostok.ru

Для марифермеров Дальнего Востока создали электронный сервис

Запущен новый механизм формирования и распределения рыбоводных участков в дальневосточных морях. Сервис предоставляется через специализированный сайт.

Предстоящий запуск сайта www.aquavostok.ru Минвостокразвития анонсировало в июне и июле. Теперь ресурс для выбора рыбоводных участков открыт официально. Он включает карту свободной от ограничений морской акватории, а также сервисы для подачи в электронной форме заявлений в Росрыболовство на определение участка и организацию интернет-аукциона.

В пресс-релизе министерства также говорится, что опубликован перечень доступных для марикультуры зон в морях Дальневосточного бассейна. Отмечено, что в списке представлены по четыре координатных пары каждого стогектарного квадрата акватории для хозяйственной деятельности. При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, на момент написания этой статьи предоставленная ссылка не работала.

Согласно специальному порядку создания РВУ на Дальневосточном бассейне, утвержденному постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2018 г. № 429, Росрыболовство в течение пяти рабочих дней со дня опубликования перечня начинает прием заявлений об определении границ участков.

Предполагается, что с помощью сайта любой предприниматель может создать рыбоводный участок с помощью четырех точек. А затем направить электронное заявление в Росрыболовство на формирование границ РВУ и его выставления на торги.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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