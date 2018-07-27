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Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам осуществления марикультуры в границах ООПТ Приморья

Приморье намерено решить проблему марифермеров

Администрация Приморского края подготовила новую редакцию проекта поправок, разрешающих аквакультуру на ООПТ региона. Марифермеры надеются, что Минприроды согласует изменения и устранит тем самым существенный барьер для развития отрасли.

В Приморье уже больше двух лет не могут решить проблему с участками марикультуры, которые оказались в границах региональных памятников природы, образованных еще при СССР. Исполком краевого Совета народных депутатов решением от 29 ноября 1974 г. № 991 объявил памятниками природы акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. В границах ООПТ оказались рыбоводные участки, созданные в 2009 г.

В сложную ситуацию попали 12 компаний. Большинство хозяйств не смогло высадить трепанга и гребешка весной и осенью прошлого года: территориальное управление Росрыболовства отказалось предоставить специалистов для актирования выпусков молоди. Кроме того, оказались «замороженными» до 80 тыс. га акваторий, наиболее перспективных для создания новых РВУ. Между тем ученые заверяют: марикультура не только не вредит природе, но и приносит пользу.

В январе заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов призвал разработать и внести изменения, разрешающие марикультуру на ООПТ Приморья. Соответствующий проект постановления подготовила краевая администрация. Документ направили в Минприроды, но министерство не согласовало поправки в предложенной редакции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проблему обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам осуществления марикультуры в границах ООПТ региона. Заместитель директора краевого департамента рыбного хозяйства Валерий Корко рассказал, что подготовлен второй вариант нормативно-правового акта. Документ с сопроводительным письмом за подписью врио губернатора Андрея Тарасенко направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель отметил, что вторая редакция проекта НПА выглядит более тщательно проработанной. «Росрыболовство это поддерживает и в лице центрального аппарата, и в лице территориального управления. Также мы за то, что аквакультуру необходимо развивать, в том числе на акваториях, которые попадают под действие 991-го решения», – подчеркнул глава ТУ.

«Мы благодарны главе края Андрею Владимировичу Тарасенко, который обратил внимание на проблему и взял ее решение под личный контроль. То, что сопроводительное письмо к документу заверено подписью врио губернатора, показывает важность этого вопроса. С нетерпением ждем ответа Минприроды и надеемся, что решение будет принято в пользу честного бизнеса», – прокомментировал ситуацию председатель Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Олег Попов.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурапалладаросрыболовство
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