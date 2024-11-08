Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, Арктическая зона РФ — все эти режимы государство нацелило на привлечение инвестиций в регионы с богатым потенциалом, но непростыми условиями хозяйственной деятельности. Насколько предлагаемые особые условия сегодня востребованы бизнесом в рыбной отрасли, в интервью Fishnews рассказал директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий Клюнеев.

Глава департамента также ответил на вопросы о реализации программы по продвижению дальневосточной рыбы в западных регионах страны.

— Дмитрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, об инвестиционных проектах, которые реализуются при поддержке КРДВ в рыбной отрасли. Кто из компаний обратился к возможностям преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне?

— Резидентскими соглашениями воспользовалось свыше 150 предприятий. Заявленный объем инвестиций превышает 200 млрд рублей, фактически вложено около 100 миллиардов. В результате реализации проектов будет создано порядка 20 тыс. рабочих мест. Крупнейшие участники отрасли, которые обратились к возможностям преференциальных режимов, в принципе все вам известны. Это Русская рыбопромышленная компания, Рыболовецкий колхоз имени Ленина, группа компаний «Антей», СЗРК, «Норебо».

— В общем-то, это все крупнейшие игроки отрасли.

— Да, все основные квотодержатели, мало того что участвовали в механизме инвестиционных квот, также воспользовались возможностями преференциальных режимов. Это и территории опережающего развития, и свободный порт Владивосток, и Арктическая зона Российской Федерации.

К примеру, группа компаний «Норебо» является вертикальным интегратором: она не только занимается добычей водных биоресурсов, но и осуществляет судостроение и судоремонт, это Северо-Запад и Камчатский край — уже создана компания практически под ключ, «Рем-Нова ДВ», также на Севере запланирован терминал «Ударник» — оба предприятия являются резидентами преференциальных режимов.

— Может быть, есть предложения по донастройке этих механизмов, чтобы они были более интересны для развития рыбного хозяйства?

— Для тех предприятий, которые по тем или иным причинам не могут стать резидентами действующих режимов, но хотят инвестировать, в процессе проработки альтернативный (симбиозный) механизм. Возможно, это будет особая мера в части создания нового режима. Может быть, это будет решение в части предоставления возможности пользования существующими префрежимами действующими юридическими лицами.

В процессе обновление добывающего флота. Также по итогам аукциона или безаукционной передачи рыболовных участков рыбаки должны будут принять на себя определенные социально-экономические обязательства. И мы будем пытаться им помочь, чтобы соблюсти баланс.

— То есть эта тема тоже в центре вашего внимания?

— Конечно.

— Мы еще не упомянули преференциальный режим, действующий на Курильских островах. Он предусмотрен для новых предприятий. Но, наверное, на него могут обратить внимание инвесторы в марикультуре?

— Да, вновь образованные предприятия — возможно, в части переработки, выращивания морепродуктов — могут воспользоваться преференциями этого режима.

— Вы много общаетесь с бизнесом, посещаете всевозможные отраслевые мероприятия. Какие изменения за последние годы в рыбохозяйственном комплексе могли бы отметить?

— Помимо того, что обновляется флот и строятся современные рыбоперерабатывающие заводы, существенно расширилась линейка представленной продукции. Это видно в том числе и по ассортименту в центральной части страны. Качество также выросло на порядок.

Единственный момент — нужно прорабатывать вопросы ценообразования. Однако возлагать здесь всю ответственность на рыбаков и обязывать их продавать свою продукцию максимально дешево, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что нагрузка на предприятия сейчас достаточно серьезная. Плановые инвестиции оцениваются в 1 трлн рублей, львиная доля из них привлеченные кредитные средства. Полагаю, необходима кластеризация всех участников товаропроводящей цепи, обеспечивающей внутренний рынок. Это и участники логистической отрасли, и трейдеры, и федеральные сети. Пока такой процесс на начальной стадии, работаем над этим.

По инициативе губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова запущен проект «Камчатская рыба». Эксперимент объединил социально ориентированных рыбаков «Усть-Камчатск рыба», РК имени В.И. Ленина, «Народы Севера», Тымлатский рыбокомбинат, «Океанрыбфлот» и Камчаттралфлот, заинтересованные федеральные торговые сети «Лента», «Глобус», Вкусвилл. В прошлом году в западную часть страны с Дальнего Востока по программе было поставлено порядка 4 тыс. тонн рыбной продукции. При этом в рознице цена на рыбу у участников программы была в среднем на 20,8% ниже среднерыночной. Другие торговые сети, в том числе региональные, были вынуждены учитывать такие условия и тоже снижали цену.

К сожалению, в этом году вылов лососей оставляет желать лучшего, но мы в любом случае рассчитываем, что участники программы обеспечат цены ниже среднерыночных. Проект пролонгирован.

Запрашиваемый объем продукции вырос до 12,5 тыс. тонн. Подключились еще две торговые сети — Х5 и «Перекресток». Мы видим, что внутреннему рынку стало уделяться больше внимания. Разумеется, экспортировать проще. Логично: поймал — отвез — получил деньги. Внутренний рынок сложней, многогранней. Но продовольственная безопасность страны — это, конечно, приоритет для всех, для всего рыбохозяйственного комплекса.

— Почему вы считаете, что такая работа, как камчатский проект, важна на постоянной основе? Наверное, вы уже частично ответили на этот вопрос: это национальная продовольственная безопасность и некоторая защита от рисков на внешних рынках для самих рыбаков.

— Раньше диалог между добытчиками и продавцами был в принципе невозможен: у каждого свои особенности бизнеса. Но все понимают, что так или иначе необходимо делать товаропроводящую цепь максимально эффективной для повышения качества и снижения стоимости.

Чем быстрее мы настроим внутренний рынок, тем проще будет в перспективе. Это в том числе и страховка от негативных перемен на экспортном направлении. Почему это требует внимания регуляторов? Бизнес есть бизнес. Коэффициент маржинальности никто не отменял. Так или иначе необходим паритет между разнополярным бизнесом (в плане ценовой политики), как вариант — под наблюдением государственного регулятора.

— Хотелось бы этот опыт использовать с другими регионами, помимо Камчатского края?

— Мы обязательно будем масштабировать этот опыт. Уже включился Владивосток, пока — крупнейшие организации. Надеюсь, что подключатся и другие. Возможностями участия интересуются федеральные торговые сети, направляют запросы. Присоединяются крупнейшие логистические компании — вплоть до того, что они готовы строить хабы в местах промысла, чтобы самостоятельно обеспечивать бесшовную логистику.

Мы наблюдаем рост проекта и, безусловно, будем продолжать его реализацию. В настоящее время что такое культура потребления рыбы в России? Условно, это две модели. Люди старше 40 лет, им важны цена и качество. И молодое поколение, люди которым важна возможность быстрого и вкусного приготовления рыбных блюд — так называемая продукция ready-to-cook и ready-to-eat.

Но есть еще маленькие дети, и очень важно работать и с детским питанием. К большому сожалению, его производство снизилось в шесть раз. Если мы когда-то потребляли 19,6 млн банок, то сейчас выпускаем 4,5. А культура потребления формируется с детских лет. Если мы сейчас возьмемся за работу с детским питанием, в результате можно достичь мультипликативного прироста потребления на 40 тыс. тонн сырья в год.

— Намечен ли план действий?

— Мы опять-таки собрали заинтересованных участников, крупнейших производителей, услышали вопросы, выяснили нюансы, будем пытаться состыковываться. До конца года планируем в рамках соглашений между регулятором, производителем и добытчиком продвинуться в решении вопросов выпуска детского питания из рыбы. Предполагаем в недалекой перспективе достичь выпуска 85 млн банок в год, в идеале соответствовать рекомендованным нормам Минздрава, а это уже 150 млн банок в год. Это исходя из того, что у нас порядка 5 млн 300 тыс. детей от нуля до трех лет. А руководством страны установлен приоритет повышения рождаемости, таким образом, развивая потребление рыбы среди подрастающего поколения, мы не только решаем вопросы здоровья нации, но и обеспечиваем будущее рынка.

— Мы говорили о преференциальных режимах. Понятно, что у каждого из них своя специфика и свои условия, которым нужно отвечать, чтобы стать резидентом. Если предприятие отрасли хочет выяснить, какие возможности существуют для поддержки его деятельности, куда ему обратиться? Есть ли функционал по подбору решений для конкретных предприятий в КРДВ?

— Безусловно. Организована горячая линия, на нее может обратиться любой инвестор, заинтересованный в развитии своего проекта. Обязательно определят компетентного человека, будет стопроцентное сопровождение — и информативное, и юридическое, правовое. Под ключ. В том числе будут предложены механизмы поддержки по линии сторонних ведомств, в том числе Минпромторга, Минсельхоза, Росрыболовства.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Ноябрь 2024 г.