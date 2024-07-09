Добытчикам лосося определили возможные обязательства

Правительство определилось с перечнем, из которого пользователям участков для добычи анадромных рыб могут выбираться обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона. Также утверждены алгоритмы подготовки соответствующего соглашения. ПУБЛИКУЕМ ДОКУМЕНТЫ.

Продолжается выпуск важных для добытчиков лосося и других анадромных видов рыб документов. Напомним, что согласно принятому в июле 2023 г. федеральному закону пользователи рыболовных участков для освоения таких объектов должны будут заключать и выполнять соглашение с регионом об участии в социально-экономическом развитии территории. В противном случае РЛУ пользователь потеряет. Обязательства предусматриваются как для промышленных предприятий, так и для организаторов любительской рыбалки.

Про возможные обязательства

Обязанности по участию в социально-экономическом развитии будут определяться на региональном уровне, но направления для выбора определены федеральным правительством — распоряжением от 4 июля 2024 г. № 1764.

Так, предполагается, что государство сможет закреплять за пользователями рыболовных участков обязательства по благоустройству общественных пространств, развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; по реализации рыбопродукции по региональным программам (в субъектах Федерации действуют проекты по повышению доступности рыбных товаров); по участию в других программах социально-экономического развития региона; по переработке уловов на береговом заводе или в береговом цеху.

Еще два возможных обязательства могут предусматриваться только в дополнение к иным функциям. Это трудоустройство населения региона и организация практики для будущих кадров рыбной отрасли.

Если договор на участок перезаключен без торгов — конкурсов и аукционов, размер обязательств должен составлять не менее 10% и не более 20% платы за заключение договора.

Про подготовку соглашений

Механизмы подготовки соглашений об участии в социально-экономическом развитии региона предусмотрены постановлением правительства от 4 июля 2024 г. № 915.

Определены алгоритмы для случаев, когда на аукционе продается новый участок, когда продается участок, по которому договор был досрочно расторгнут или не был перезаключен без торгов; когда договор на РЛУ перезаключается без торгов.

Согласовывать условия проекта соглашения будут региональные комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом в проекте соглашения должны предусматриваться одно или несколько обязательств по социально-экономическому развитию региона из примерного перечня, утвержденного распоряжением от 4 июля 2024 г. № 1764. В том числе должны указываться количественные значения этих обязательств.

Постановлением также утверждена примерная форма соглашения, которое будет заключаться с регионом.

Новые постановление и распоряжение правительства, как и федеральный закон, вступят в силу с 1 сентября 2024 г. Тексты смотрите в прикрепленных файлах.

Какими еще документами предстоит руководствоваться пользователям рыболовных участков, можно прочитать по ссылке.

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