Наука разбирается в причинах отклонения лососевых уловов от прогноза

К началу ноября лососевая путина на Дальнем Востоке добралась до показателя 234,7 тыс. тонн. Ученые анализируют информацию, чтобы выяснить причины отклонения фактического вылова от прогноза.

Лососевая путина на Дальнем Востоке практически завершилась. На 5 ноября общий вылов составил 234,7 тыс. тонн. Прирост уловов за выходные — 225 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Промышленный лов лососей ведется на Южных Курилах: здесь до конца ноября открыт промысел кеты.

На Камчатке за путину рыбаки взяли около 130,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. На втором месте по объемам добычи — Сахалинская область, где вылов на отчетную дату составил более 52,8 тыс. тонн. В Хабаровском крае поймано свыше 39,8 тыс. тонн. В Магаданской области путина обеспечила вылов 8,9 тыс. тонн, в Приморском крае — более 1,9 тыс. тонн, на Чукотке — 308 тонн.

В рамках научного сопровождения путины продолжаются работы, направленные на учет производителей и откочевывающей молоди лососей, отметили в институте.

Отраслевая наука анализирует оперативную информацию в отношении причин отклонения фактических уловов от прогнозных ожиданий. Традиционно итоги лососевого промысла на Дальнем Востоке и его анализ будут представлены на осеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Напомним, что стартовый прогноз по вылову тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составлял около 320 тыс. тонн.

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