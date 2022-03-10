Для бизнеса на Курилах предусмотрели налоговые льготы

В законодательство внесли изменения для поддержки проектов на Курильских островах: с этой целью предусмотрены налоговые льготы. Преференции распространяются только на новые предприятия.

Налоговые льготы, которые, по замыслу властей, должны способствовать развитию Курильских островов, предусмотрены федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 50.

Как сообщает корреспондент Fishnews, особые условия предоставляются организациям, зарегистрированным в Южно-Курильском, Северо-Курильском и Курильском округах после 1 января 2022 г.

Такие субъекты получают право на освобождение от обязанностей плательщика по налогу на прибыль организаций, транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу.

При этом законодатели предусмотрели механизмы для того, чтобы преференциями не могли воспользоваться действующие организации.

Для получения налоговых послаблений организация не должна иметь обособленных подразделений за пределами Курил. Доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Организация не должна осуществлять посредническую деятельность, торговлю (за исключением товаров собственного производства), переработку углеводородного сырья, вылов ценных видов ракообразных (указано, что под это не подпадают артемия и креветка), деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров.

Льготы будут действовать в течение 20 лет, но позже чем до начала 2047 г.

Также организации получают право на применение пониженных тарифов страховых взносов.

Изменения внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ.

Напомним, что на Курилах также действует режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Одна из ее специализаций — рыбопереработка. Режим ТОР также предусматривает налоговые послабления.

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