Губернатор Камчатки решил продвинуть рыбу в федеральном ритейле

Руководство Камчатки и Минвостокразвития подписали соглашение о сотрудничестве с торговыми сетями и производителями рыбной продукции региона. По информации краевых властей, к договоренностям присоединились «Вкусвилл», «Гиперглобус» и «Лента».

Соглашение подписали на площадке ПМЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов и первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Цель — повышение доступности основных видов камчатской рыбы на внутреннем рынке страны, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Предполагается, что рыбохозяйственные предприятия Камчатки будут отправлять порядка 3 тыс. тонн, в первую очередь «социальную» рыбу: горбушу, минтай и сельдь.

«В этом году мы будем реализовывать проект в режиме эксперимента. Наши предприятия взяли на себя обязательства поставить в крупные торговые сети необходимый объем «социальной» рыбы, а сети со своей стороны должны будут приоритетно разместить на прилавках камчатский продукт и обеспечить минимальную торговую наценку. Для меня проект принципиально важен, поскольку он позволяет создать дополнительные рынки сбыта для наших рыбопромышленников и, конечно же, внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», — цитирует пресс-служба Владимира Солодова.

Сети посмотрели производство

В мае пресс-служба краевого правительства сообщала, что представители «Вкусвилла», «Глобуса» и «Ленты» посетили шесть предприятий на Камчатке: колхоз имени Ленина, Тымлатский рыбокомбинат, «Камчаттралфлот», Озерновский РКЗ 55, «Город 415» и «Камбер».

Комментируя тему сотрудничества рыбаков и ритейла, министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский отмечал, что «самым сложным вопросом остается проблема кассового разрыва, который возникает, когда одним нужно поймать и быстро все продать, а торговые сети должны ритмично обеспечивать постоянное присутствие ассортимента продукции на полке высокого качества».

Для решения глава минрыбхоза предложил несколько вариантов. Во-первых, отладить работу с посредниками между ритейлом и рыбной отраслью, сделать это взаимодействие более предсказуемым и ориентированным на общий результат, а не только на получение прибыли. Во-вторых, предоставить возможность привлечения «дешевых денег» (удержание процентных ставок на низком уровне) с помощью различных институтов развития. В-третьих, дать возможность пойти по варианту скандинавской модели, в рамках которой в отрасли работает государственно-частный кооператив.

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