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Логистический комплекс «Грандо» в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено пресс-службой компании

Рыбаки, ритейлеры и логисты договариваются о работе напрямую

Проект по продвижению камчатской рыбы в федеральном ритейле имеет хорошие перспективы, считает операционный директор УК «Грандо» Вадим Минаков. Сдерживающим фактором, по его мнению, является неразвитость логистической инфраструктуры.

В июне делегация представителей федеральных торговых сетей «Лента», «Вкусвилл», X5 Group, «Глобус» и логистического оператора УК «Грандо» посетила Камчатку. Целью поездки было изучение вопроса о прямых поставках камчатской рыбы на полки сетевых магазинов. Гости встретились с камчатскими рыбопромышленниками, также их принял губернатор Владимир Солодов, активно поддерживающий проект по расширению присутствия дальневосточной рыбы в федеральном ритейле.

Что касается представителей УК «Грандо», то они примеряли свою роль в этой схеме. «Мы хотели понять, чем мы, как логистическая инфраструктура, можем быть полезными в этой связке. Мы видим, что у населения Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа действительно есть потребность в широком ассортименте дальневосточной рыбы на прилавках магазинов. На Камчатке мы увидели, что рыбаки тоже хотят обеспечить присутствие там своей продукции, желают освоить этот рынок», — рассказал Fishnews операционный директор УК «Грандо» Вадим Минаков.

При этом, по его мнению, полноценной реализации проекта будет мешать отсутствие транспортной и складской инфраструктуры. «Сейчас предпринимается попытка волевым усилием улучшить ситуацию, наладить схему рыбодобытчик — торговая сеть и далее непосредственно покупатель. Однако чтобы все стало работать стабильно, необходимо развивать инфраструктуру», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Топ-менеджер УК «Грандо» считает, что федеральные ритейлеры в самом деле заинтересованы в сотрудничестве с камчатскими рыбопромышленниками напрямую. «Для них это привлекательно, во-первых, с точки зрения цены, ведь они уберут из схемы лишних посредников. Во-вторых, они предвидят ситуацию, при которой потребление рыбы будет расти. И хотят, чтобы в их магазинах эта рыба появилась раньше, чем у их конкурентов», — сказал он.

По результатам поездки, по словам Вадима Минакова, логистический оператор и некоторые из ритейлеров договорились о старте пилотных проектов. «Кое-что будем пробовать уже в этом году. Мы также договорились, что группы будут трехсторонние: рыбак, мы, как логистическая инфраструктура, и сама сеть. Раньше таких трехсторонних групп не было, всегда какого-то звена не хватало. Либо логист с сетью без рыбака о чем-то пытался договориться. Либо рыбак с сетью, но они не понимали, как это сделать без инфраструктуры и на чьей стороне будет лежать ответственность. Либо логист с рыбаком, но они не знали, что именно нужно сети», — подчеркнул он.

В целом эта схема имеет хорошие перспективы, считает представитель УК «Грандо». «Мы видим, что это необходимо. Вопрос в практической реализации и в обязательном участии трех сторон. Каждый должен взять на себя часть обязательств по этой цепочке, и тогда все получится. Сеть должна взять обязательства выкупать определенный объем, тогда рыбак будет согласен эту продукцию поставлять, а мы будем понимать, как это дешевле всего перевезти, где хранить и так далее», — подытожил Вадим Минаков.

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