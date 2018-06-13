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Рыбовод (в центре, с предметом, похожим на пистолет, в руках) пытается не пустить группу рыбаков-любителей на один из прудов, о которых идет речь в статье. Кадр из любительского видео на Youtube

Белгородским рыбоводам не дали обособиться

Завершился арбитражный процесс, в котором рыбоводное хозяйство из Белгородской области добивалось права на обособленное пользование русловыми прудами. Аквафермерам отказали.

Рыбоводство в Белгородской области довольно хорошо развито, в то же время по природно-климатическим условиям водоемов в этом регионе немного, а море – далеко. Это приводит к частым конфликтам между аквафермерами с одной стороны и рыбаками-любителями или просто желающими искупаться – с другой.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 1993 г. компания «Орион» приватизировала четыре русловых пруда в Ровеньском районе, ранее принадлежавших государственному рыбхозу «Ровеньский». Искусственные водоемы, созданные в советское время для орошения полей, использовались под рыбоводство.

Земельные участки под прудами были переданы компании в бессрочное пользование, на основании чего руководитель рыбоводческого хозяйства утверждал в судах, что водоемы находятся в частной собственности. Между тем конфликты с гражданами, желающими порыбачить и поохотиться на прудах, продолжались.

В 2013 г. Арбитражный суд Центрального округа постановил, что водные объекты рыбхоза «Ровеньский» были приватизированы компанией «Орион» как объекты производственно-технического назначения. Но эти же пруды, как объекты окружающей природной среды, предметом приватизации не являлись. Другими словами, предприятию принадлежат гидротехнические сооружения, оно обладает правом на землю под прудами, но сами пруды остаются государственными.

Между тем Водный кодекс РФ (статья 38) предусматривает, что водные объекты могут предоставляться либо для совместного водопользования, либо для обособленного. В 2016 г. «Орион» обратился в департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области с заявлением о предоставлении «своих» четырех прудов в обособленное пользование для товарного рыбоводства. Департамент ответил отказом, который компания оспорила в суде.

Арбитражный суд также отказал рыбоводам, а апелляционная и кассационная инстанции этот отказ подтвердили. Суды исходили из того, что, во-первых, ранее эти пруды уже были признаны в судебном порядке федеральной собственностью. Во-вторых, в случае с аквакультурой, согласно пункту 11 части 3 статьи 11 Водного кодекса, водные объекты предоставляются в пользование только если они используются для забора воды и сброса сточных вод в целях осуществления аквакультуры. В остальных случаях, согласно пункту 2 части 4 статьи 11 Водного кодекса, аквакультура осуществляется без предоставления водных объектов.

Таким образом суды пришли к выводу, что в случае с «Орионом» использование прудов возможно только на условиях совместного водопользования.

Напомним, в январе текущего года Верховный суд России подтвердил право аквафермеров ограничивать доступ рыбаков-любителей на рыбоводные участки. В решении указано, что «водное законодательство не исключает возможности обособленного водопользования на водных объектах или их частях, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления рыбоводства». Правда, в этом случае рыбоводство, в отличие от ситуации с «Орионом», осуществлялось на официально сформированном РВУ.

Fishnews
НазадМетки: аквакультура
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