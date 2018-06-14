14 июня 2018 года

Победитель аукциона по РВУ отстоял право не заключать договор

Предприниматель из Краснодарского края выиграл на торгах рыбоводный участок, предложив цену более чем в тысячу раз выше начальной. Однако затем ИП отказался платить и заключать договор пользования. Суд решил, что победителя нельзя обязать к подписанию договора.

В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа завершился спор между Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства и индивидуальным предпринимателем Романом Краснощековым. В январе 2017 г. теруправление провело аукцион по распределению рыбоводных участков в Краснодарском крае. К торгам за один из лотов - право пользования в течение 10 лет участком реки Джимайлова Балка площадью 13 га - было допущено 16 участников. В ходе аукциона цена РВУ повысилось с 4 тыс. до 4,5 млн рублей. Последнее предложение сделал Роман Краснощеков, в тот же день члены комиссии и победитель подписали протокол аукциона, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако впоследствии предприниматель уклонился от оплаты и подписания договора пользования рыбоводным участком. Теруправление обратилось в арбитражный суд с требованием обязать ИП произвести оплату и заключить договор.

В суде представитель Романа Краснощекова представил документы о праве пользования водным объектом в 2006-2016 гг. Однако истекший договор не предполагал пролонгации. Кроме того, не было доказано, что этот водный объект идентичен выставленному на аукцион участку.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что подписав протокол аукциона, предприниматель принял обязательства произвести оплату и согласился с условиями договора пользования рыбоводным участком. Романа Краснощекова понудили внести оплату и заключить договор.

Однако это решение отменил суд апелляционной инстанции, посчитавший, что действующее законодательство не содержит требования к победителю торгов о заключении договора пользования РВУ. При этом суд указал, что теруправление вправе требовать возмещения убытков, но не понуждения победителя торгов к заключению договора. Апелляционный суд подчеркнул, что предметом торгов являлось только право на заключение договора, а подписанный протокол результатов аукциона сам по себе не имеет силу договора.

Решение апелляционного суда было проверено в кассационной инстанции, признано обоснованным и вступило в законную силу.

Fishnews