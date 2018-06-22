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Как совместить традиционный астраханский отдых – рыбалку – с заботой о природе, обсудили на региональном совете по туризму. Фото пресс-службы и информации администрации губернатора

Астраханским рыболовам предложат альтернативу «дикого» отдыха

В Астраханской области планируют реализовать специальный проект по рекреационной аквакультуре. Предполагается, что создание искусственных прудов для комфортной платной рыбалки поможет снизить пресс на природные запасы водных биоресурсов.

Как совместить традиционный астраханский отдых – рыбалку – с заботой о природе, обсудили на региональном совете по туризму. Участие в совещании принял заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Губернатор Александр Жилкин обратил внимание, что в разгар рыболовного сезона в дельте Волги становится меньше рыбы. Решать проблему планируется с помощью искусственных водоемов и аквакультуры. Речь идет о рекреационном рыбоводстве – специальном разведении и выращивании рыбы для спортивного и любительского лова. Если этой идеей «загорятся» местные базы отдыха, то обитатели Волги получат шанс на передышку.

Специальный проект по аквакультуре для туристической отрасли разработал Каспийский НИИ рыбного хозяйства. Как сообщили Fishnews в управлении пресс-службы и информации администрации главы региона, план предусматривает создание искусственных прудов для платной рыбалки. В числе преимуществ назвали гарантированный улов и комфортные условия для отдыха, а также возможность ловить запрещенную для добычи в обычных условиях рыбу или ту, которая не водится в этой местности в дикой природе.

«Некоторые виды улова могут стать визитной карточкой астраханских баз отдыха, - отметил директор КаспНИИРХ Арсен Мирзоян. – Например, рыбалка на осетровых».

Небольшие турбазы могут использовать для выращивания рыбы садки или бассейны. Таким образом для собственной кухни можно будет производить редкие виды рыб – например, осетров-альбиносов. А также бестера, стерлядь, веслоноса и других.

С тем, что рыбалка в Астраханской области должна стать более цивилизованной, согласен и Василий Соколов. «Все-таки большой поток рыбаков-туристов – это и благо, и большая проблема для региона, – подчеркнул он на совете. – Многие туристы еще во многом не организованы, не все знают правила рыболовства». Замруководителя Росрыболовства вспомнил, как он в восьмилетнем возрасте побывал в Астрахани и был поражен огромным количеством рыбы. «Не могу сказать, что сейчас ее столь же много, – отметил представитель федерального агентства. – Большие запасы мы потеряли, и поток туристов этому тоже способствовал».

Глава региона призвал турфирмы и базы отдыха пропагандировать «доброе отношение к рыбе». В частности, для этого организуют повсеместное распространение специальной памятки рыболова-любителя. В ней указаны промысловые размеры рыб и даже есть линейка, чтобы измерять трофеи.

Fishnews

  • Как совместить традиционный астраханский отдых – рыбалку – с заботой о природе, обсудили на региональном совете по туризму. Фото пресс-службы и информации администрации губернатора
  • Губернатор Астраханской области Александр ЖИЛКИН. Фото пресс-службы и информации администрации главы региона
  • Директор Каспийского НИИ рыбного хозяйства Арсен МИРЗОЯН. Фото пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области
  • Как совместить традиционный астраханский отдых – рыбалку – с заботой о природе, обсудили на региональном совете по туризму. Фото пресс-службы и информации администрации губернатора
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    НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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