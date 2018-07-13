13 июля 2018 года

Рыбные грузы в портах хотят уберечь от угольной пыли

В Госдуму внесли законопроект о «закрытых» технологиях перевалки пылящих навалочных грузов в морских портах. Авторы отмечают, что из-за открытой перевалки портовые мощности становятся непригодными для обработки насыпных пищевых и рыбных грузов.

Пять депутатов, входящих во фракцию ЛДПР, внесли на рассмотрение Госдумы проект поправок в статью 26 федерального закона «О морских портах в РФ». Суть изменений заключается во введении обязательных требований экологического характера к морским терминалам, переваливающим пылящие навалочные грузы. В частности, терминалы должны будут иметь закрытые зоны пересыпки, а также конвейерное и перегрузочное оборудование закрытого типа, исключающее вынос пыли во внешнюю среду.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается, что эти требования по отношению к вновь создаваемым терминалам будут введены с 1 июля 2019 г., а действующим и реконструируемым терминалам будет дан еще один год.

Пояснительная записка отсылает к ситуации в Приморском крае (один из авторов законопроекта – Андрей Андрейченко – является депутатом от этого региона). В частности, указано, что в 2013 г. порты Приморья перегрузили около 33,8 млн тонн угля (в 2007 г. – 18,8 млн тонн), при этом более половины от общего объема перегружалось открытым способом портальными кранами с помощью грейферов. В ближайшие годы на юге Приморского края планируется строительство новых терминалов мощностью около 100 млн тонн угля. Однако ориентация на перевалку открытым способом приводит к неблагоприятным экологическим последствиям, в том числе невозможности использовать портовые мощности для обработки других грузов – таких, как насыпные пищевые и рыбные.

Fishnews