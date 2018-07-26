26 июля 2018 года

Сотрудников рыбоохраны обвиняют в преступных схемах

Двух сотрудников Енисейского теруправления Росрыболовства обвиняют, в зависимости от роли каждого, во взяточничестве, мошенничестве, растрате и незаконной добыче – в том числе «краснокнижных» рыб. Уголовное дело направлено в суд.

Фигурантами уголовного дела стали начальник и старший инспектор Туруханского районного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов. По данным предварительного следствия, в 2015-2016 гг. начальник райотдела неоднократно брал взятки стерлядью, осетрами и икрой от местных браконьеров за покровительство их деятельности. Денежный эквивалент полученных взяток превышает 1 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Также начальнику вменяют в вину получение зарплаты фиктивно трудоустроенного капитана теплохода за фактически не выполненную работу на сумму не менее 65 тыс. рублей. Еще один пункт обвинения – присвоение 3 м3 дизтоплива стоимостью более 112 тыс. рублей, которым якобы был заправлен служебный теплоход.

Кроме того, согласно фабуле обвинения, начальник райотдела организовал браконьерскую группу, в которую вошли второй обвиняемый по уголовному делу - старший инспектор районного подразделения - и еще двое граждан. Согласно материалам следствия, злоумышленники, используя теплоход и другое оборудование теруправления, более года занимались браконьерством в Енисее, причем организатор использовал свои должностные полномочия для сокрытия деятельности группы. По этим эпизодам вменяется ущерб в размере 107 тыс. рублей.

В марте 2017 г. старший инспектор был задержан полицейскими в аэропорту Емельяново (Красноярск) при попытке провоза 500 грамм осетровой икры.

Fishnews