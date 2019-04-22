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Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Леонид Михайлик: Мы несем ответственность за байкальского омуля

Запрет на промысел омуля играет главную роль в восстановлении его запасов, отмечает начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид Михайлик. В ближайших планах подразделения – завершить реконструкцию рыбоводных заводов и наладить систему возмещения ущерба предприятиями.

В конце 2016 г. в рамках реорганизации Байкалрыбвод был преобразован в Байкальский филиал Главрыбвода. «Система управления стала более понятной, отчеты аккумулируются в центральном офисе и поступают в Росрыболовство», – отметил начальник филиала Леонид Михайлик в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он напомнил, что в августе 2017 г. на Байкал прилетал президент Владимир Путин, который поучаствовал в выпуске мальков омуля, очень серьезно отнесся к восстановлению популяции и дал ряд поручений по этому вопросу. После этого был введен запрет на промысел омуля, который действует и по сей день. И филиал сфокусировался на работах по воспроизводству.

«В первый год нашей работы, когда мы приняли заводы, было заготовлено всего 55 млн штук икры омуля. В следующем году мы подняли этот показатель до 120 млн. А в прошлом году поставили рекорд – около 560 млн икринок омуля заложено в аппараты», – рассказал Леонид Михайлик.

Кроме того, в 2018 г. филиал запустил на полный цикл Селенгинский рыбоводный завод. До этого рыбы было так мало, что все работы проводились на одном заводе – Большереченском. Сейчас более 50 млн штук икры инкубируется на Селенгинском заводе. «Нам важно, чтобы эти мощности не простаивали, чтобы люди работали и не теряли квалификацию, чтобы рука не забывала – за икрой же надо следить», – подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Филиал ставит перед собой амбициозную задачу – в ближайшие год-два выйти на закладку миллиарда штук икры. «Для этого необходимо бросить все силы на охрану нерестового омуля. Это самое сложное – сохранить рыбу, когда она подходит на нерест и браконьеры пытаются ее растащить, – обратил внимание Леонид Михайлик. – Даже сейчас в продаже все равно появляется икра омуля – в соленом или еще каком-то виде».

По его словам, запрет был введен своевременно и в определенной степени сказался на показателях работы филиала. Во-первых, исчезла нагрузка промышленного рыболовства на популяцию, у предприятий были достаточно большие квоты. Во-вторых, усилился контроль на реках: раз нет промышленного вылова, браконьерскую рыбу гораздо сложнее куда-то вывезти.

«Хотя лазейку оставили – разрешили рыбачить КМНС, для них выделено 60 тонн. И сейчас по этим документам очень много рыбы продается, – отметил глава филиала. - С этим тоже надо как-то бороться, потому что запрет есть запрет».

Мораторий, считает он, сыграл основную роль в защите омулевых запасов. На дорогах дежурит полиция, Росгвардия. Очень серьезная работа ведется в местах скупки рыбы. «Там же все видно, раньше холодильники стояли в любом дворе. Сейчас эти склады вскрываются днем и ночью, и если рыба обнаруживается, то людей сразу привлекают к ответственности», – заявил Леонид Михайлик.

Главные планы филиала на ближайшие годы – довести до конца реконструкцию заводов, чтобы они четко работали. Также нужно наладить систему возмещения ущерба, чтобы предприятия, которые нанесли вред реке или озеру, его компенсировали.

«Самое главное, чтобы рыба возвращалась в водоемы, в которых жила и из которых ее выгнали промышленность и браконьеры. Наша цель – восстановить запасы омуля, чтобы через пять-семь лет снять запрет с Байкала. Ведь на нас отчасти лежит ответственность за то, насколько быстро это будет сделано», – резюмировал Леонид Михайлик.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК
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