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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

КМНС Бурятии могут лишить омуля

В Бурятии рассмотрят вопрос о запрете на добычу и продажу омуля для представителей коренных народов. Таким образом планируют лишить браконьеров возможности продавать уловы по разрешительным документам КМНС.

Вопрос обсудили в Улан-Удэ на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Врио руководителя Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства Роман Гармаев рассказал о возникшем ажиотажном спросе на омулевые квоты.

«Причина, на наш взгляд, кроется исключительно в коммерческих интересах. Неуклонно растет число общин коренных малочисленных народов Севера. Определить действительную принадлежность лиц к числу представителей малых народностей, по сути, не представляется возможным. Осуществление традиционного рыболовства на наш взгляд, не должно преследовать коммерческие цели. Вся незаконно добытая рыба реализуется под прикрытием разрешительных документов, полученных общинами», - рассказал Роман Гармаев.

Он предложил ввести кроме уже существующего моратория на промышленную добычу омуля и запрет на продажу этой рыбы представителями КМНС, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Бурятии.

«Когда вводился запрет в 2017 году, мы говорили о возможности введения запрета и для других видов рыболовства, если ситуация не будет улучшаться. Надо еще раз посмотреть законодательство. И, если необходимо, внести соответствующие изменения в правила рыболовства. Иначе мы не добьемся результата – восстановления популяции омуля», - заявил Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства предложил проработать решение на республиканском уровне с условием - не ущемлять интересов коренных малочисленных народов. Руководитель ведомства также отметил, что для принятия этого решения нужен дополнительный мониторинг состояния запаса. Он поручил ВНИРО разработать план мониторинговых исследований и представить его на ближайшем заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«Мы готовы рассмотреть вопрос о компенсации стоимости рыбы для коренных малочисленных народов Севера, если будет принято решение о полном запрете вылова омуля. Чтобы под видом КМНС не продавался браконьерский омуль, мы готовы идти на компенсацию. Тогда весь омуль, который будет находиться в продаже, будет незаконным», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Fishnews

  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР
  • Глава Бурятии Алексей ЦЫДЕНОВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Вопрос запрета выдачи омулевых квот рассмотрели на совещании в Улан-Удэ. Фото пресс-службы Росрыболовства
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