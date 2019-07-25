25 июля 2019 года

ВНИРО объяснил подход к ограничениям на Сахалине

Изначально для участка от мыса Свободный до мыса Анива на Сахалине предлагалось общее ограничение по длине центрального крыла ставного невода в 1 км, однако затем был представлен другой вариант. Изменения продиктованы анализом природных условий для работы рыбаков, рассказали во ВНИРО.

Напомним, что в июне на портале regulation.gov.ru (предназначен для раскрытия информации о подготовке правовых актов) был размещен проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей и в отношении использования отдельных видов орудий добычи (вылова) в 2019 году».

Было предложено, чтобы длина центрального крыла ставного невода на участке от мыса Свободный до мыса Анива не превышала 1,5 км. В пояснительной записке разработчики проекта сослались на рекомендации Ученого совета ВНИРО.

Однако ранее на regulation.gov.ru был размещен иной вариант проекта приказа: для этого участка предусматривалось ограничение длины центрального крыла в 1 км.

Fishnews обратился во ВНИРО и попросил сообщить, чем продиктовано изменение. «Действительно, изначально в проекте приказа Минсельхоза России участок сахалинского побережья м. Свободный – м. Анива имел ограничения по длине крыла ставного невода 1000 м. Однако анализ рельефа прибрежья показал, что значительную часть литорали занимают отмели, ширина которых местами доходит до 500-700 метров, что делает рыболовство короткими ставными неводами не эффективным, - заявили в институте. - Внесение изменений в проект приказа Минсельхоза России позволило нивелировать орографический фактор (т.е. связанный с рельефом – прим. ред.), лимитировавший рыболовство».

По состоянию на 25 июля приказ министерства об ограничениях на путину не опубликован.

Fishnews