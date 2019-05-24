24 мая 2019 года

Минсельхоз озвучил планы по ограничениям на путину

Минсельхоз и Росрыболовство подготовили проект приказа об ограничениях промышленного лова лососей на 2019 г. Особые меры предлагаются для Сахалинской области, Камчатки и Хабаровского края.

Предложения по ограничениям лова лососей на предстоящую путину могут оценить дальневосточные рыбаки: проект приказа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется ограничить длину центрального крыла ставного невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, в Западно-Сахалинской подзоне и Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Терпения до мыса Крильон) 1 км. Аналогичная мера предложена для Камчатского залива.

При использовании в территориальном море и внутренних морских водах в Северо-Охотоморской подзоне (в границах Сахалинской области) и подзоне Приморье (в границах Сахалинской области), а также в границах Восточно-Сахалинской подзоны от мыса Елизаветы до мыса Терпения планируется ограничить длину центрального крыла ставного невода 1,5 км.

Кроме того, предлагается запрет промышленного рыболовства тихоокеанских лососей на реке Амур в границах муниципальных районов Хабаровского края: Нанайского, Амурского, Комсомольского и Хабаровского.

Напомним, что прогноз по вылову тихоокеанских лососей на 2019 г. – 461 тыс. тонн. Такой результат при его достижении станет четвертым в истории промысла. Основные объемы ожидаются в Камчатском крае – 321 тыс. тонн. В Сахалинской области предполагается добыча 82 тыс. тонн, в Хабаровском крае – 43 тыс. тонн. В остальных регионах – Магаданской области, Чукотском автономном округе, Приморском крае – рекомендовано к освоению в общей сложности 16 тыс. тонн.

16 мая стратегии промысла по регионам на 2019 г. одобрил Дальневосточный научно-промысловый совет.

Fishnews