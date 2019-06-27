27 июня 2019 года

По путине на Сахалине предложили новый вариант ограничений

Минсельхоз предложил новую версию ограничений по орудиям лова на лососевую путину 2019 г. Изменения предусматриваются для Сахалинской области.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей и в отношении использования отдельных видов орудий добычи (вылова) в 2019 г.» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской (от мыса Терпения до мыса Свободный и от мыса Анива до мыса Крильон) подзонах предложено ограничить длину центрального крыла ставного невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, 1 км.

В Северо-Охотоморской (в границах Сахалинской области) подзоне и подзоне Приморье (в границах Сахалинской области), а также в Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Елизаветы до мыса Терпения и от мыса Свободный до мыса Анива) проект приказа предусматривает ограничение в 1,5 км.

Запрет на использование ставных неводов с длиной центрального крыла более 1 км при промышленном рыболовстве в отношении тихоокеанских лососей предложен также для Камчатского залива.

Отметим, что в мае на regulation.gov.ru был размещен проект приказа Минсельхоза с другим вариантом ограничений.

Fishnews