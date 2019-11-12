12 ноября 2019 года

Защиту морских видов обсуждают на мировом уровне

В канадском Монреале 11 ноября стартовала Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Одна из тем сессии – сохранение флоры и фауны Мирового океана.

«За последние 150 лет была утеряна половина всех живых кораллов. Окисление океанов, повышение уровня воды и другие последствия изменения климата оборачиваются огромными потерями морского разнообразия. Эти и другие проблемы обсуждают участники встречи в Монреале», - рассказали Fishnews в службе новостей ООН.

Конференция продлится до 15 ноября, в числе ее тем - морское и прибрежное биоразнообразие. Океаны содержат почти 200 тыс. идентифицированных видов, однако реальные цифры могут составить миллионы, отмечают в Организации Объединенных Наций.

По ее данным, более половины рыбопромысловых районов мира истощены, разрушено около 35% важнейших морских экосистем – таких как подводные луга, мангровые заросли и коралловые рифы.

Эксперты полагают, что чрезмерная эксплуатация ресурсов, загрязнение окружающей среды, изменение климата и инвазивные виды - основные факторы, которые приводят к сокращению биологического разнообразия, в том числе в морях и океанах.

Участники встречи в Монреале обсудят успехи в выполнении стратегического плана по биоразнообразию на 2011-2020 гг. и основные препятствия на этом пути. Также рассмотрят ход подготовки к Конференции по океанам, которая пройдет в 2020 г.

Конвенция о биологическом разнообразии была принята в 1992 г. на Всемирном саммите по окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро. В числе целей этого международного договора – сохранение биоразнообразия и устойчивое использование его компонентов. Российская Федерация ратифицировала конвенцию в 1995 г.

Fishnews