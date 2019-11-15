15 ноября 2019 года

Бывший военный объект «приютил» переработчика трепанга

На острове Русском во Владивостоке пограничники обнаружили нелегальный цех по переработке трепанга, ущерб предварительно оценили в 8 млн рублей. Производство находилось в помещениях заброшенной воинской части возле бухты Рында.

Организовал незаконный бизнес местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Скрытно перерабатывать трепанга злоумышленнику позволяло расположение зданий вдали от посторонних глаз и наличие коммуникаций.

В одном из складских помещений он установил необходимое оборудование и подключил дизель-генератор. Там располагался варочный цех, в котором пограничники обнаружили множество емкостей с живым трепангом.

В другом здании, к которому было подведено промышленное электричество, предприимчивый гражданин оборудовал сушильный цех. В нем находились стеллажи, тепловые пушки и мешки с переработанным «морским огурцом».

Всего, по данным силовиков, изъято свыше 9,4 тыс. особей варено-мороженного трепанга, 2,6 тыс. - очищенного и 400 - живого. Общий вес биоресурсов составил 237 кг. Жизнеспособных голотурий вернули в море. Проводится разбирательство.

Fishnews