01 апреля 2020 года

Наука изучит рыбные запасы Амура

Стартовал первый этап Большой Амурской экспедиции, организованной ВНИРО. Ученые соберут материал для оценки промысла и состояния запасов проходных корюшек Амура – азиатской зубастой и обыкновенной малоротой.

Большая Амурская экспедиция вошла в перечень приоритетных исследований, запланированных Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на 2020 г. Она является частью «Программы развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах Российской Федерации в 2020–2024 гг.». Среди целей экспедиции заявлены оценка современного состояния экосистемы бассейна Амура, сбор данных о водных биоресурсах и среде их обитания, обеспечение рыбного хозяйства региона устойчивой, неистощимой сырьевой базой.

«По итогам экспедиции будут разработаны научные рекомендации национального и международного регулирования рыболовства на реке Амур», – отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, 30 марта стартовал первый этап работ: научный полевой отряд Хабаровского филиала ВНИРО будет исследовать биологию проходных корюшек Амура – азиатской зубастой (Osmerus dentex) и обыкновенной малоротой (Hypomesus olidus). Оба вида являются востребованными объектами промысла. Специалисты планируют получить данные, необходимые для оценки численности и биологического состояния нерестовых группировок корюшек, интенсивности и географии их современного промысла.

Во время экспедиции ученые выполнят массовое мечение корюшек из уловов стационарных орудий. Кроме того, будет собран биологический материал для определения плодовитости, размерного, весового, возрастного и полового состава рыб.

Fishnews