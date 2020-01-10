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Пятилетние комплексные исследования Амура проведут специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые готовятся к Большой Амурской экспедиции

Комплексные исследования реки Амур, рассчитанные на несколько лет, проведут специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Директор ВНИРО Кирилл Колончин отметил, что в прошлый раз такие работы выполнялись еще в 1930-е гг.

В 2019 г. ВНИРО разработал «Программу развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах РФ в 2020 – 2024 гг.». В пятилетний план подпрограммы «Рыбы реки Амур» включены пять экспедиций: Верхнеамурская (на реке Амур от границы Амурской и Читинской областей до Хабаровска); Нижнеамурская (в русле Амура от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре); Уссури-Ханкайская (на Уссури и озере Ханка) и Амурский лиман (во всей акватории лимана, включая притоки).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, сейчас ихтиологические исследования в бассейне Амура ведутся в режиме мониторинга. Такой режим позволяет оценивать текущее состояние запасов основных объектов промысла (лососей, корюшки, жилых пресноводных видов рыб), формировать прогнозы и оперативно регулировать добычу. Но с учетом климатических изменений и усиления антропогенного воздействия, этого недостаточно для полноценного анализа экосистемы, отметили в НИИ.

Запланированные исследования предусматривают применение современных технических средств – аэросъемку с квадрокоптеров, дистанционную видеорегистрацию, гидроакустические съемки и т.п. Будут изучаться основные компоненты биоты: фито-, зоо- и ихтиопланктон, макрозообентос. Это нужно как для анализа состояния кормовой базы ВБР, так и для оценки воздействия на окружающую среду проектов по строительству мостов и прокладке трубопроводов. Важной составляющей программы станет мониторинг потенциала нерестовых рек, площадей нерестилищ лососей.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин в интервью Fishnews назвал предстоящие комплексные исследования Второй Амурской экспедицией. «Первая проводилась еще в 1930-е годы, и как ни прискорбно, многие знания по Амуру с тех пор не обновлялись», – подчеркнул глава института.

Он также обратил внимание на проблемы с лососем в бассейне Амура. По словам Кирилла Колончина, для восстановления этого ресурса в реке требуется вмешательство государства.

Fishnews

  • Пятилетние комплексные исследования Амура проведут специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Карта-схема районов работ экспедиций и расположения наблюдательных пунктов. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ихтиологи за работой в бассейне Амура. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ихтиологи за работой в бассейне Амура. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ихтиологи за работой в бассейне Амура. Фото пресс-службы ВНИРО
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