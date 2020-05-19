Новости
Общаться на расстоянии, но с пользой: Fishnews организует онлайн-конференции

Чтобы краб не стоял в очереди

Пути решения проблем с перемещением морепродуктов через пограничный переход «Краскино – Хуньчунь» обсудили участники онлайн-конференции, организованной Fishnews.

Пункт пропуска «Краскино» играет особую роль в поставках морепродуктов в Китай, напомнили руководители отраслевых ассоциаций. Эти транспортные потоки обеспечивают работу для портовых мощностей в России, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«На нашей стороне есть несколько портов, которые в последнее время набирают обороты по перегрузке именно живой продукции в Хасанском районе», – обратил внимание руководитель АРПП.

«Краскино» имеет важное значение для поставок живого краба, выгружать продукцию в китайских портах неудобно, особенно в условиях ограничений из-за коронавируса. Поэтому для предприятий столь важно решить вопрос с работой пограничного перехода, подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

По данным АДК, на утро 19 мая перехода ожидали 65 машин с живым крабом, а к концу недели очередь может достигнуть и 100 грузовиков. Ситуация острая, и с ней нужно разбираться, ведь при гибели товара компании несут убытки.

Проблема обустройства погранпереходов поднималась уже неоднократно. Пункты пропуска, построенные много лет назад, стали своего рода «узким горлышком» внешней торговли, отметил в январе на правительственном часе в Совете Федерации глава ФТС Владимир Булавин. Обустройство пограничных переходов не относится к компетенции таможенной службы, но от состояния инфраструктуры зависит работа и таможенников, и других госорганов на границе.

Для того чтобы улучшить работу «Краскино», нужно решить вопрос с освещением, увеличить количество полос движения машин, отметил на онлайн-конференции Fishnews первый заместитель начальника Уссурийской таможни Олег Борисов.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что таможенные органы делают все возможное, чтобы ускорить оформление. «Наш основной принцип работы – это увеличение скорости совершения таможенных операций и создание благоприятной среды для участников ВЭД», – заявил Олег Борисов.

Руководители ассоциаций поблагодарили таможенников за готовность взаимодействовать. «Когда мы обращаемся к вам с просьбами об увеличении срока работы, вы всегда идете нам навстречу», – сказал Георгий Мартынов.

Президент АРПП отметил, что для решения проблемы с инфраструктурой можно использовать государственно-частное партнерство. Можно построить отдельный терминал для скоропортящихся продуктов, где независимо от остального грузопотока проходили бы машины с живой продукцией. «Мы готовы в этом участвовать, мы понимаем, что и таможенные органы в этом заинтересованы, и наши коллеги-пограничники. Осталось только объединить усилия государства и бизнеса и приступить к этой работе», – заявил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Участники конференции предложили и пути для снятия остроты текущей ситуации. Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока пообещал еженедельно предоставлять в таможенные органы информацию о судозаходах, о возможном количестве машин.

Еще одна идея – определить специальные дни, когда пропускались бы машины с живыми морепродуктами. Безусловно, важна и координация с китайской стороной, а также внутри очереди.

До сих пор неясно, почему машины не уходят в Китай, когда до завершения работы пункта пропуска остается еще несколько часов. Процессы на границе зависят от многих структур – как на российской, так и на китайской стороне, – и сложно понять, на каком этапе возникает сбой.

Важно, чтобы в решении вопроса участвовали краевые власти, отметил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Он также напомнил о поручении вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по оптимизации работы «Краскино».

Fishnews

  • Общаться на расстоянии, но с пользой: Fishnews организует онлайн-конференции
  • Ситуацию на пограничном переходе «Краскино – Хуньчунь» обсудили руководители отраслевых ассоциаций и таможня
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востоккитайкрабтаможня
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    В непростых условиях отрасль работает стабильно

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

    Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Лев БОЧАРОВ

    Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

    Александр КОЗЛОВ

    Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Сезон «А» стал для РРПК рекордным

    Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

    Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Павел КОЛОТУШКИН

    Рыбалка для сахалинца – не просто работа

    Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

    Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

    Владимир САМАРСКИЙ

    Лосось с заводской пропиской

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    «Гильотина» внушает надежду

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

    Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

    Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

    Евгений КАБАНОВ

    Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

    Все материалы

    Крупным планом

    Замороженный улов северной креветки

    Северная креветка завоевывает рынок

    Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

    Азимут на восток

    АРПП укрепляет позиции

    АРПП укрепляет позиции

    По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

    Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

    Все материалы

    События

    На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» стала еще популярнее

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.