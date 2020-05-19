19 мая 2020 года

Чтобы краб не стоял в очереди

Пути решения проблем с перемещением морепродуктов через пограничный переход «Краскино – Хуньчунь» обсудили участники онлайн-конференции, организованной Fishnews.

Пункт пропуска «Краскино» играет особую роль в поставках морепродуктов в Китай, напомнили руководители отраслевых ассоциаций. Эти транспортные потоки обеспечивают работу для портовых мощностей в России, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«На нашей стороне есть несколько портов, которые в последнее время набирают обороты по перегрузке именно живой продукции в Хасанском районе», – обратил внимание руководитель АРПП.

«Краскино» имеет важное значение для поставок живого краба, выгружать продукцию в китайских портах неудобно, особенно в условиях ограничений из-за коронавируса. Поэтому для предприятий столь важно решить вопрос с работой пограничного перехода, подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

По данным АДК, на утро 19 мая перехода ожидали 65 машин с живым крабом, а к концу недели очередь может достигнуть и 100 грузовиков. Ситуация острая, и с ней нужно разбираться, ведь при гибели товара компании несут убытки.

Проблема обустройства погранпереходов поднималась уже неоднократно. Пункты пропуска, построенные много лет назад, стали своего рода «узким горлышком» внешней торговли, отметил в январе на правительственном часе в Совете Федерации глава ФТС Владимир Булавин. Обустройство пограничных переходов не относится к компетенции таможенной службы, но от состояния инфраструктуры зависит работа и таможенников, и других госорганов на границе.

Для того чтобы улучшить работу «Краскино», нужно решить вопрос с освещением, увеличить количество полос движения машин, отметил на онлайн-конференции Fishnews первый заместитель начальника Уссурийской таможни Олег Борисов.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что таможенные органы делают все возможное, чтобы ускорить оформление. «Наш основной принцип работы – это увеличение скорости совершения таможенных операций и создание благоприятной среды для участников ВЭД», – заявил Олег Борисов.

Руководители ассоциаций поблагодарили таможенников за готовность взаимодействовать. «Когда мы обращаемся к вам с просьбами об увеличении срока работы, вы всегда идете нам навстречу», – сказал Георгий Мартынов.

Президент АРПП отметил, что для решения проблемы с инфраструктурой можно использовать государственно-частное партнерство. Можно построить отдельный терминал для скоропортящихся продуктов, где независимо от остального грузопотока проходили бы машины с живой продукцией. «Мы готовы в этом участвовать, мы понимаем, что и таможенные органы в этом заинтересованы, и наши коллеги-пограничники. Осталось только объединить усилия государства и бизнеса и приступить к этой работе», – заявил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Участники конференции предложили и пути для снятия остроты текущей ситуации. Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока пообещал еженедельно предоставлять в таможенные органы информацию о судозаходах, о возможном количестве машин.

Еще одна идея – определить специальные дни, когда пропускались бы машины с живыми морепродуктами. Безусловно, важна и координация с китайской стороной, а также внутри очереди.

До сих пор неясно, почему машины не уходят в Китай, когда до завершения работы пункта пропуска остается еще несколько часов. Процессы на границе зависят от многих структур – как на российской, так и на китайской стороне, – и сложно понять, на каком этапе возникает сбой.

Важно, чтобы в решении вопроса участвовали краевые власти, отметил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Он также напомнил о поручении вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по оптимизации работы «Краскино».

Fishnews