31 января 2020 года

Руководитель ФТС рассказал об узком месте в международной торговле

Глава ФТС Владимир Булавин обратил внимание сенаторов на проблему с пунктами пропуска через границу. Их состояние стало узким местом в развитии внешней торговли, заявил руководитель ведомства.

На правительственном часе в Совете Федерации глава ФТС Владимир Булавин рассказал о стратегии развития таможенной службы. Большая ставка делается на цифровизацию.

Однако перехода таможенных органов на новые технологии недостаточно. «Необходимо решить вопрос обустройства наших пунктов пропуска. Это не является компетенцией ФТС России, но надо понимать, что в ближайшее время мы потеряем свои возможности по автоматизации и ускорению таможенных операций», – обратился к сенаторам глава службы.

Пункты пропуска, построенные много лет назад, стали своего рода «узким горлышком» внешней торговли, заявил Владимир Булавин. При этом он напомнил, что пропускная способность погранпереходов напрямую зависит от уровня обустройства и технического оснащения.

«Эта проблема заслуживает особого внимания со стороны всех органов государственной власти», – подчеркнул руководитель ФТС.

Напомним, что состояние погранпереходов в Приморском крае стало острой проблемой для российских компаний, поставляющих морепродукты, продукцию аквакультуры.

В конце 2019 г., в период пиковых поставок в Китай, пришлось в ручном режиме решать вопрос с пунктом пропуска «Краскино». В ожидании перехода через госграницу скопилось большое количество машин.

«Мы признательны госорганам, таможне, за то, что они оперативно откликнулись на наши обращения, и остроту вопроса тогда удалось снять. Но это лишь временно. Пункт пропуска нужно модернизировать», – заявил Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Он напомнил, что по решению проблемного для экспорта вопроса есть поручение, которое дал по итогам декабрьского заседания правительственной подкомиссии вице-премьер – полпред президент в ДФО Юрий Трутнев.

«Вопрос, который поднял глава ФТС, безусловно, актуальный. Мы добиваемся решения проблемы пункта пропуска «Краскино», работаем совместно с Минвостокразвития», – отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Fishnews