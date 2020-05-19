19 мая 2020 года

Юрий Трутнев дал поручения по «Краскино»

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить переход пункта пропуска «Краскино», соединяющего Россию и Китай, на круглосуточный режим работы и семидневную рабочую неделю.

Зампред правительства – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил ряд задач по работу пограничных переходов в Приморском крае.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вице-премьер – полпред поручил обеспечить ввод дополнительных досмотровых мест на грузовом направлении автомобильного пункта пропуска «Пограничный».

Пункт пропуска «Краскино» поручено перевести на работу семь дней в неделю. Также «Краскино» и «Пограничный» должны перейти на круглосуточный график.

Юрий Трутнев поручил предусмотреть для решения этих задач необходимое финансирование. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 г. Промежуточные доклады по этому вопросу вице-премьер – полпред ждет ежемесячно.

Поручение дано Минтрансу, Минфину, Минвостокразвития, ФСБ, Федеральной таможенной службе, Роспотребнадзору и Россельхознадзору.

Fishnews