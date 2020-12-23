23 декабря 2020 года

ЮНЕП предупреждает об угрозе для кораллов

К концу нынешнего столетия коралловые рифы могут полностью исчезнуть, предостерегают эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). По их мнению, для сохранения рифов необходимо сократить парниковые выбросы.

Коралловые рифы – это геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей. Рифы очень важны в жизни морских экосистем. Они являются средой обитания многих видов, в том числе моллюсков и креветок. Рифы очищают воду, поглощая азот и углерод, а также служат природными волнорезами – уменьшают скорость и размер приливных волн, защищая от разрушения береговую линию.

Утрата кораллов обернется катастрофическими последствиями не только для морских экосистем, но и для миллионов людей, живущих в прибрежных сообществах, сообщили Fishnews в службе новостей ООН.

Эксперты ЮНЕП обращают внимание: когда температура воды повышается, коралловые полипы вытесняют водоросли, обитающие в их тканях. Этот процесс называется обесцвечиванием кораллов. После этого они еще могут восстановиться, уточняют специалисты, однако если обесцвечивание продолжится, кораллы погибнут.

Этот процесс можно обратить вспять, если принять меры по снижению температуры воды в Мировом океане, подчеркивают эксперты ЮНЕП. По их словам, в первую очередь необходимо значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

В ООН отмечают, что в последние месяцы несколько стран, на которые приходится 65% вредных выбросов, взяли на себя обязательства по их сокращению. В частности, власти Японии, Южной Кореи и стран Европы пообещали добиться «углеродной нейтральности» к 2050 г. Этот термин означает, что объемы выбросов углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океаном и лесами.

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