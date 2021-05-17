Производство органической продукции хотят простимулировать стратегией

Минсельхоз планирует разработать Стратегию развития органического производства. Предполагается, что документ позволит сформировать долгосрочный вектор развития этого направления.

О планах по подготовке стратегии рассказал глава министерства Дмитрий Патрушев. «В целом мы убеждены, что Россия за счет уникальности и богатства природных ресурсов в перспективе сможет смело претендовать на лидирующие позиции в сегменте органической продукции на мировых рынках», – заявил министр.

По его словам, сегмент органического производства является одним из самых быстрорастущих и привлекательных в мире. За последние 20 лет его объем вырос более чем в семь раз – до порядка 130 млрд долларов в 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза. Отмечено, что развитие органического сельского хозяйства имеет большое значение не только для повышения качества продукции, но и для снижения негативного влияния на климат, а также более эффективного использования энергоресурсов.

В России производство и сертификация такой продукции уже почти полтора года регулируется отдельным федеральным законом. «Мы, безусловно, рассчитываем на дальнейшее увеличение количества сертифицированных производителей органической продукции. Со своей стороны, будем делать все возможное, чтобы популяризировать это направление – в том числе за счет мер господдержки. Кроме того, необходимо обеспечить данную подотрасль квалифицированными кадрами. В вузах, подведомственных Минсельхозу, уже работают специальные программы, которые в дальнейшем будут расширяться», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

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