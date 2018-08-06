06 августа 2018 года

На аквакультуру распространили новый закон

Закон «Об органической продукции…» подписал президент Владимир Путин. Документ регламентирует выпуск экологически чистых продуктов питания.

Закон регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. К ней отнесена и продукция аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Органической продукцией признаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует установленным законом требованиям. К этим требованиям, в частности, относится запрет на применение антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов. Исключение делается для препаратов, разрешенных к применению на территории РФ.

При производстве органической продукции нельзя применять трансплантацию эмбрионов, клонирование и методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукции, изготовленной с их использованием.

Для борьбы с вредителями, болезнями растений и животных, согласно закону, нужно использовать средства биологического происхождения.

Документ содержит запрет на смешивание органической продукции при хранении и транспортировке с продукцией, не относящейся к органической.

Согласно закону, подтверждение соответствия производства органической продукции осуществляется в форме добровольной сертификации. Аккредитованные органы будут выдавать сертификат соответствия производства органической продукции. Отмечается, что добровольная сертификация не заменяет обязательного подтверждения соответствия органической продукции в случаях, предусмотренных законодательством ЕАС и России.

Для информирования потребителей будет создан единый госреестр производителей органической продукции. Вести его в электронной форме будет «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства». Предусматривается, что сведения реестра будут публиковаться в интернете и для доступа к ним не потребуется авторизация.

После подтверждения соответствия производства органической продукции производитель получит право помещать на товар соответствующую маркировку.

Для перехода к органическому сельскому хозяйству предусмотрен специальный период.

Корреспондирующие изменения вносятся в федеральные законы «О землеустройстве» и «О развитии сельского хозяйства».

Предусматривается, что закон «Об органической продукции…» вступит в силу с 1 января 2020 г.

Fishnews