ФАО призывает сделать прозрачнее перевалки уловов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) разработала добровольные руководящие принципы, регулирующие перевалку рыбы с судна на судно. С их помощью планируется сделать цепочки поставок прозрачнее.

Документ одобрили на 35-й сессии Комитета ФАО по рыболовству (COFI35). Предлагаемые меры направлены на регулирование, мониторинг и контроль перевалки уловов для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом). Отмечено, что перевалка — важное звено для снижения эксплуатационных расходов и максимизации возможностей устойчивого рыболовства. Однако при отсутствии надлежащего регулирования перегрузы могут использоваться для сокрытия нелегальных уловов.

Исследование ФАО показало: отсутствие контроля за перевалкой увеличивает риск попадания браконьерской рыбы в цепочку поставок, подвергая опасности устойчивое управление рыболовством.

«Эти руководящие принципы являются мощным инструментом, который в перспективе может внести существенный вклад в борьбу с ННН-промыслом», — заявил директор Отдела рыболовства и аквакультуры ФАО Мануэль Баранге.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе организации, добровольное руководство по перевалке включает несколько положений. Так, суда, участвующие в перевалке, должны получать разрешения, уведомлять о своих действиях контролирующие органы, а также предоставлять данные о количестве рыбы, ее видах и любом прилове. Кроме того, ФАО призывает улучшить процедуру отчетности: сделать ее более прозрачной и обеспечить доступность данных о перегрузах.

Планируется, что руководство будет сочетаться с антибраконьерскими мерами, предусмотренными Соглашением ФАО о мерах государства порта и обновленным Глобальным реестром рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения.

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